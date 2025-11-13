Gastronomía y música en directo, este viernes en Mandabide

Antxon Etxeberria Zarautz Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15

En noviembre ha regresado la experiencia que marida cenas especiales con música en directo en pequeño formato en distintos establecimientos de Zarautz.

La propuesta, impulsada ... por la Asociación de Hosteleros de Zarautz Zurekin elkartea, mantiene el espíritu de ediciones anteriores, acercando al público veladas íntimas donde disfrutar de la cocina local y de actuaciones cercanas.

La iniciativa arrancó el pasado viernes en Itxas-Lur taberna con el concierto del dúo donostiarra Szamana y buen ambiente en la cena. El programa prosigue hoy con la cena en el Restaurante Mandabide, con el concierto de Ore-in. Proseguirá el día 21 con la cena en Euromar Gastroteca con la actuación de Nuria Culla y, finalizará el día 28 de noviembre con la cena en el Gure Txokoa, con el concierto de Silver River. Como ven, cuatro cenas con música en directo durante este mes de noviembre. Para participar, las reservas hay que realizarlas directamente en cada establecimiento, siendo las plazas limitadas.

