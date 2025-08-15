Las fiestas de la Virgen traspasan su ecuador

Prosiguen las fiestas de la Virgen y en el programa de hoy, sábado, destacan las cuatro regatas que se celebrarán durante la jornada, pero ... también habrá hueco para otras actividades, como los gigantes y cabezudos que haran acto de presencia a las 19.00 horas y que, acompañados por la txaranga Ustekabe, recorrerán las calles del centro de Zarautz.

A partir de las 23.00 horas, cita ineludible con el lanzamiento desde el puerto de los fuegos artificiales, al igual que ayer a carto de la pirotecnia Vulcano, de la localidad madrileña de Villarejo de Salvanes. Es una empresa líder en la Comunidad de Madrid, que destaca por la calidad de sus espectáculos, avalada por su larga trayectoria y su extenso listado de galardones. Se trata de una noche muy especial, en la que si el tiempo acompaña y parece que sí, muy poca gente se queda en casa, con el malecón y la playa hasta los topes de gente para ver los fuegos.

Estampas de México y Süne

Tras los fuegos, sobre las 23.30 comenzará en Musika Plaza la verbena con el grupo Estampas de México, mariachi de la ciudad de Monterrey formado por 7 músicos y una voz femenina que dará un toque perfecto de color y diversión a quienes optan por quedarse en Musika Plaza.

Paralelamente, pero en el malecón, a la altura de La Dama, se anuncia el tercero de los conciertos de la Aste Nagusia zarauztarra, esta noche a cargo de Josune Arakistain, Süne (Lastur 1996), cantautora, conocida por ser la vocalista de la banda Huntza. En el año 2013 fue la ganadora del premio Euskal Herriko Trikitilari Gazteen Txapelketa, donde reconocen a jóvenes músicos que tocan la trikitixa. En 2021, bajo el nombre artístico de Süne, lanzó un tema llamado 'Sunday'. Siguieron una colaboración con En Tol Sarmiento, con la canción 'Gu geu garena'. El pasado año se estrenó 'Lau korapilo' en plataformas digitales, single adelanto de su primer álbum en solitario. Seguidamente publicó los discos 'Milaka lore'y 'Txitxarro', que serán parte del reportorio que cantará en el concierto de esta noche.

Jornada inaugural

En lo que respecta a la jornada inaugural de las fiestas de este ecuador del mes de agosto, el viernes, la verbena del veterano grupo Joselu Anaiak en Musika Plaza estuvo muy bien, con canciones de siempre que hicieron disfrutar a zarauztarras y visitantes.

La Salve en la iglesia parroquial será probablemente el acto religioso más multitudinario del año, con la iglesia donde no cabía un alma. Fieles a la tradición, zarauztarras y veraneantes no quisieron perderse La Salve de la víspera de la Ascensión de la Virgen María. Fue un acto, de apenas 15 minutos, muy intenso y lleno de emoción, con protagonismo para el coro paroquial Schola Cantorum bajo la batuta de Izarra Aristi y con Jesús Uria al órgano.

La primera jornada se cerró con el concierto del grupo donostiarra Nøgen en el malecón, concierto de hora y media donde el público lo pasó en grande con el repaso de las canciones más conocidas del grupo que lidera Eider Saez con su estilo de pop- folk alegre.