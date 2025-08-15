Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nøgen, con Eider Saez y sus músicos, repasaron las canciones más conocidas del grupo durante el concierto de la noche del jueves. ETXEBERRIA

Zarautz

Las fiestas de la Virgen traspasan su ecuador

La pirotecnia Vulcano volverá a iluminar el cielo zarauztarra, con posterior verbena de Estampas de México y 'Süne' en el malecón

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54

Prosiguen las fiestas de la Virgen y en el programa de hoy, sábado, destacan las cuatro regatas que se celebrarán durante la jornada, pero ... también habrá hueco para otras actividades, como los gigantes y cabezudos que haran acto de presencia a las 19.00 horas y que, acompañados por la txaranga Ustekabe, recorrerán las calles del centro de Zarautz.

