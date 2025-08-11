Las féminas con el play-off asegurado y a la Enbata de chicos se le escapan las opciones

Antxon Etxeberria ZARAUTZ. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

Las féminas de la Enbata se trajeron una nueva bandera para sus vitrinas, la sexta de la temporada, la tarde del sábado en aguas de la localidad cántabra de Camargo, finalizando por delante de San Juan, Ondarroa, Isuntza ... Por su parte, la tarde del domingo, en la regata celebrada en el río Urumea, en la Bandera de la Aste Nagusia donostiarra, las zarauztarras se tuvieron que conformar con la segunda plaza, por detrás de Donibane. Ambas traineras, a falta de tres jornadas para el final de la Liga (son 16 regatas), mantienen una estrecha pugna por la liga, en estos momentos con la Enbata de líder con 109 puntos, uno por encima de San Juan, como decimos a falta de las regatas del viernes, día 15, en Castro Urdiales, el sábado en Zarautz (a partir de las 11.00) y el sábado, día 23 en Deusto. Lo bueno, que tanto Zarautz como San Juan ya están clasificadas para el pay-off de ascenso a la Liga Eusko Tren.

Tras la regata del domingo por la tarde en el Urumea, las chicas de la Enbata llegaron al recibimiento preparado con media hora de retraso, según comentaban tras algún robo que habían sufrido varios de los clubes en sus furgonetas cuando se estaba celebrando la regata. Tras llegar a la plaza del Ayuntamiento pasadas las 20.00 horas, y precedido por los txistularis, como tienen por costumbre, dieron la vuelta por Kale Nagusia y Musika Plaza donde se estaba celebrando la romería-, para llegar al Ayuntamiento sobre las 20.20, donde les esperaban el alcalde Xabier Txurruka y varios de los concejales, además de decenas de seguidores que realizaron el recorrido con ellas y no dejaron de alentarlas.

Los chicos, sin opciones

La Enbata masculina, por su parte, no tuvo su día el sábado en Camargo y realizó la peor regata de la temporada, con su décimo puesto final, con lo que se quedan casi definitivamente fuera de los puestos del play-off de ascenso, que serán para Arkote y Santurtzi. «Casi todo nos ha salido mal, comenzando desde primera hora de la mañana donde nos comunicaban el fallecimiento en accidente en Tolosa de un primo de nuestro remero Ion Jauregi 'Berrobi'. No es excusa, pero no estábamos centrados, luego no hemos tenido suerte con la calle y tampoco hemos acertado con la remada», nos señalaban los remeros a su regreso de la localidad cántabra.

Aún y todo, nada que objetar a la gran temporada que vienen realizando y pese a esfumarse las posibilidades para optar al ascenso, seguro que no les faltará el apoyo de los aficionados zarauztarras con su camisetas azules, que se volcarán con su trainera este próximo sábado al mediodía en la regata de Zarautz.