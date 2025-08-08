Eskudero y Urruzola siguen intratables, ganando su cuarto Zaporra consecutivo Tras un partido muy igualado, Eskudero y Urruzola se impusieron a los navarros, de Ituren, Jon Urbieta y Oier Bereau por 22-20

Foto de familia de los finalistas cadetes y sénior de esta edición del Torneo Zaporra de pelota a mano, tras el reparto de los premios.

Antxon Etxeberria zarautz. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49

Espectáculo del bueno en la finales de la 59. edición del Torneo Zaporra de pelota a mano este pasado jueves en el Frontón Txiki, destacando la final de la categoría sénior, con cuatro pelotaris que demostraron un gran nivel. Al final, la balanza se inclinó a favor del andoaindarra Ion Eskudero y el asteasuarra Julen Urruzola, que se impusieron 22-20 a los navarros, de Ituren, Jon Urbieta y Oier Bereau. El partido estuvo en todo momento igualado, con tantos de gran belleza, con los dos delanteros a un gran nivel y los zagueros siempre seguros, con un sobresaliente Urruzola, que fue determinante sabiendo ubicar casi todos sus pelotazos en el txoko del rebote.

Los aficionados congregados en el Frontón Txiki disfrutaron del partido, que se alargó hasta las 21.20 de la noche. Hubo quien comentaba que sería conveniente poner focos nocturnos en el frontón, aunque el partido final finalizó con la luz del día.

La victoria supone para Eskudero y Urruzola el cuarto triunfo consecutivo en el Zaporra. Conocedores como pocos de las características del frontón, jugaron con pequeña ventaja sobre los navarros, para quienes era su estreno en Zarautz; eso sí, se ganaron el cariño del público.

En el partido para el tercer y cuarto puesto Jokin Bidezabal y Albeniz se impusieron por la mínima, 22-21 a Carricart y Aranburu.

También se disputó la final de la categoría cadete -novedad este año-, con la victoria de Eneko Bidezabal y Olano contra Karrera y Artola por 22-16.

Tras la finalización de los tres partidos se procedió a la entrega de premios, con la presencia del concejal de Deportes Iñaxio Illarramendi y Aitor Bidezabal y Aitor Urbieta, quienes han cogido recientemente las riendas de la sección de pelota de Zarautz Kirol Elkartea, con la ilusión de dar un empujón a la pelota y animando al público a asistir también a los partidos de pelota amateur que se disputan en el Aritzbatalde. Por su parte, de la sección de pelota, de la modalidad de pala, se encarga Aitor Landa. Entre los tres han conformado un buen equipo para intentar poner a la pelota en el sitio que merece.