Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
AMAXKAR

Zarautz

Erabaki dituzte Lizardi Sariko bertsolari finalistak

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:31

Euskal Asteko egitarauaren baitan, Bertsolari Gazteen Lizardi Saria lehiatuko da bere XLIX. edizioan. Finala datorren ostiralean izango da, Modelo Aretoan gaueko 22:00etan hasita. Aurrez bi kanporaketa egin dira 18 bertsolari gazteen artean Santa Klaran ostgun eta ostiral gauetan. Bi garaileak zuzenean sartzen ziren, Irati Alcantarilla eta Elixabet Etxandi. Hauekin batera beste lau sailkatu dira puntuaketari esker, Janire Arrizabalaga, Iker Ormazabal, Maddi Agirre eta Aimar Sorazu zarauztarra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  7. 7

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10

    El club txuri-urdin también es optimista con el fichaje de Yangel Herrera del Girona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Erabaki dituzte Lizardi Sariko bertsolari finalistak

Erabaki dituzte Lizardi Sariko bertsolari finalistak