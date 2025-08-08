Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Enbata masculina tiene importante regata en Camargo

A. E.

Zarautz.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49

La Enbata masculina tiene nuevo reto esta tarde en tierras cántabras con su participación en la XXXVIII Bandera del Ayuntamiento de Camargo, en las afueras de Santander, en Maliaño, en regata que comenzará a las 17.00 horas de esta tarde. La trainera zarauztarra partirá en la tercera tanda, junto a Santurtzi, Arkote y Lapurdi, las cuatro primeras de la clasificación. No se trata de meter presión a los chicos de Asier Puertas, que están realizando una notable temporada, pero convendría recortar diferencias, sobre todo a Arkote, para aspirar a las dos plazas del play off.

Las féminas de la Liga ETE, por su parte, tienen doble cita, esta tarde en Camargo (16.00 horas) y mañana por la tarde con la regata en Donosti, en el río Urumea.

