Cuidados especiales para los árboles tulíperos en la calle Zuberoa

ZarautzCuidados especiales para los árboles tulíperos en la calle Zuberoa
El servicio de jardinería del Ayuntamiento lleva a cabo esta semana un tratamiento contra los pulgones que atacan estas especies de árboles, succionando su savia
Zarautz
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48
El servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Zarautz realiza se encuentra llevado a cabo durante estos días un tratamiento frente a los pulgones a los ... árboles tulíperos situados en la calle Zuberoa. En los últimos años los pulgones han succionado la sabia de los árboles, generando melaza, y el hongo negro que se genera en este líquido dulce ensucia tanto el suelo como el mobiliario urbano.
Se realiza un tratamiento de endoterapia dos veces al año a estos árboles, eliminando los pulgones. Estos tratamientos eliminan una gran parte de los insectos, pero no todos. Es por ello que, durante estos días, el servicio de Jardinería se encuentra realizando un tratamiento adicional a los árboles tulíperos de Zuberoa kalea para hacer frente a esta situación.
Altas temperaturas
El tratamiento de endoterapia se adelantará al próximo año y se realizará con la llegada de la primavera
Además del problema de los pulgones, las altas temperaturas que se están dando en los últimos tiempos, hacen que muchos árboles se desprendan de las hojas que no pueden mantener. Teniendo en cuenta estas dos causas, cuando el Ayuntamiento tiene que realizar nuevas plantaciones o sustituciones de árboles, opta por especies autóctonas o que son persistentes a las plagas y soportan altas temperaturas como los alcanfores, los árboles de la familia del arce o los ginkgos.
El concejal responsable de Jardinería del Ayuntamiento, Iban San Martín, ha señalado que «de cara al año que viene, hemos tomado la decisión de adelantar el tratamiento de endoterapia, y se realizará con la llegada de la primavera, al aparecer las primeras hojas, y así, confiamos en que aumentará la eficacia del tratamiento que estamos aplicando estos días».
