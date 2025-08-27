Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Imagen del servicio de jardinería trabajando estos días en los árboles de Zuberoa Kalea. UDALA

Zarautz

Cuidados especiales para los árboles tulíperos en la calle Zuberoa

El servicio de jardinería del Ayuntamiento lleva a cabo esta semana un tratamiento contra los pulgones que atacan estas especies de árboles, succionando su savia

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48

El servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Zarautz realiza se encuentra llevado a cabo durante estos días un tratamiento frente a los pulgones a los ... árboles tulíperos situados en la calle Zuberoa. En los últimos años los pulgones han succionado la sabia de los árboles, generando melaza, y el hongo negro que se genera en este líquido dulce ensucia tanto el suelo como el mobiliario urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  6. 6 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  9. 9

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  10. 10 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuidados especiales para los árboles tulíperos en la calle Zuberoa

Cuidados especiales para los árboles tulíperos en la calle Zuberoa