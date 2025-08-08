Concierto de gospel africano, esta tarde en la iglesia parroquial

A. E. ZARAUTZ. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49 Comenta Compartir

El grupo africano Aba Taano ofrecerá un concierto solidario de gospel a las 20.00 horas de esta tarde en la iglesia parroquial Santa María La Real.

Aba Taano es un grupo de amigos que proviene de Uganda y que se conoció en el orfanato en el que todos ellos vivían. Explican que comenzaron a hacer música para consolar a los más pequeños del hospicio.

Aba Taano es un quinteto de gospel creado en la localidad de Kireka, un suburbio de Kampala (Uganda), en el 2008, con el nombre de Los 5 (en su idioma natal, el Luganda) bajo la dirección de Jingo George, director del coro tribal de Uganda Natumamyni. Su estilo incorpora elementos de gospel, canto étnico y pop. Desde el principio, están influenciados por el estilo sudafricano de los Soweto Gospel Choir, Lady Smith Black Mambazo y los coros de Umoja. Su sonido es más melódico e intimista que el de sus mentores, pero se acerca más directamente al corazón de su público.

En total, Aba Taano ha lanzado 5 álbumes de estudio. Hoy les podemos escuchar en directo en la parroquia, con la entrata gratuita, aunque a la salida pedirán una ayuda.