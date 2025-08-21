Charly Meredith, corredor del Eulen Nuuk, pasa a profesionales

Una gran noticia la que nos ha dado Charly Meredith, corredor del Eulen Nuuk, que ya está compitiendo con el Eolo Polti Visit Malta ... en la categoría profesional.

Por su parte el resto del equipo ha tenido varias carreras. Los chicos del equipo Eulen Nuuk tienen un mes de agosto plagado de citas de un día a lo largo de todo el territorio. Ayegui en Navarra, era la primera de las citas para los ciclistas, después Amurrio, Llodio y Aretxabaleta. En este tipo de pruebas se corre como hace diez años, con escapadas muy numerosas que hacen la diferencia a la hora de competir. Todos los ciclistas que no entran en ese primer grupo de una treintena se quedan fuera de toda opción de disputar la carrera.

Los ciclistas del Eulen Nuuk han sabido rehacerse a esta nueva forma de correr, de verano podríamos decir, han sabido estar en su lugar en todo momento y ser competitivos tanto si les toca estar por delante en el grupo de los elegidos como si es en contra ataque por detrás. En Ayegui tuvo opciones Henry Neff que puede ser determinante en este final de temporada.