Las cerámicas de Gertrud Pielhoff, expuestas en las salas de Sanz Enea

Las salas de Sanz Enea presentan hasta el próximo 21 de septiembre las cerámicas de la alemana que hizo su vida en Zarautz, Gertrud Pielhoff. Como se lee en el catálogo editado se puede decir que posiblemente fue la cerámica lo que empujó a Gertrud a establecerse en Zarautz en los años 60. Tras cursar sus estudios en la Escuela Superior de Artes y Oficios de Nerenberg, mientras se especializaba en cerámica, conoció a su futuro marido, trasladándose a vivir a Zarautz. En nuestra localidad siguió dedicándose a la cerámica artística y cabe recordar el surgimiento en 1984 de la Bienal de Cerámica de Zarautz, en la que Gertrud Pielhoff ganó en 1986 y 1988 el premio especial destinado a los artistas locales.

Su trabajo consiste en analizar todas las posibilidades que ofrece la cerámica. Por un lado, a lo largo de su vida trabajó en la elaboración de vasijas valiéndose de sistemas de cerámica tradicional. Su dominio del torno le permitió investigar en las formas de las vasijas. Durante años Pielhoff realizó vasijas de formas, colores y texturas diferentes, que se pueden visitar en Sanz Enea.

Asimismo, utilizó la arcilla para crear formas geométricas y establecer relaciones con el espacio mediante la unión de dichas formas geométricas. La contemplación de algunas esculturas de Pielhoff nos sugiere la historia de la tierra. Hace que sus trabajos se asemejen a las capas verticales de la costa vasca que tanto le gustaba, en una época en la que nadie hablaba del flysh. Quizá por su origen, Pielhoff sabía que aquellas rocas que teníamos delante era el flysh, que es un vocablo alemán.

Todavía con mes y medio por delante para el fin de la exposición, hay tiempo para darse una vuelta y visitar la muestra.