Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asteburu honetan Juanjo Etxarteren neskak ETE Ligako bandera ekarri nahi dute garaile aterata. AMAXKAR

Zarautz

Bilboko uretan, Aste Nagusiaren barne, ETE Liga irabazi nahi dute neskek

Bi Enbata ontziek Bizkaiko hiriburuan lehiatuko dute gaur eta mutilek bihar Castron itxiko dute liga

Juan Mari Zubiaurre

zarautz.

Ostirala, 22 abuztua 2025, 20:44

Uda ederra eskaintzen ari dira Zarautz Arraun Elkarteko bi traineruak. Tamalez asteburu honetan bi Enbatak, neskena zein mutilena, amaiera emango diote orain arte hain bikain lehiatu dituzten konpetizioei.

Juanjo Etxarteren neskak izango dira lehenak agur esaten ETE Ligari. Gaur Bilboko Aste Nagusiaren barne lehiatuko dute arratsaldeko 16:00etatik aurrera azken estropada.

Emakumeen Bilboko X Ikurriña, Ane Aizpururen V Oroimena izena daraman saioa, erlojupekoa izango da eta Zarautz Gesalaga Okelan ontzia azken tokian aterako da. Abantaila izan daiteke hori, beste guztien erreferentziak izango dituzte-eta, baina azken finean, duten guztia emango dutela zihur gaude eta horrekin sailkapeneko lehen postuetan kokatuko direla aurreratu dezakegu.

Polita litzateke Bilboko Ikurriña eskuratu eta bide batez, ETE Ligakoa ere etxera ekartzea. Garaipena lortzen badute, Liga eurena izango da baina bestela ere aukera handiak dituzte ETE Ligan nagusitzeko. Txanda bakar batean aterako dira traineruak, eta urdinek irteera zerrenda itxiko dute beraz aurreratu bezala, azkenak izango dira estatxa utzi eta lehiari ekiten.

Une hauetan, eta Ligari begira, lehen postuan daude 118 punturekin. Bigarren tokian dagoen San Juan izan daiteke ontzi bakarra ETE Liga zarauztarrei kendu diezaiokeena. Horretarako batelerek une hauetan bi taldeen artean dagoen bi puntuko aldea gainditu beharko lukete (116 dituzte).

Bi hauen artean dago beraz lehia, baina abantaila politarekin aterako dira Zarautz Gesalaga Okelan traineruko arraunlariak. Gauzak bere onean joaten badira eta azken boladan ikusitakoaren arabera, garaipena zarauztarrena izango da. Gero etorriko da denboraldiko beste erronka nagusia, Kontxako Banderaren sailkapen estropadan zazpi lehenetan kokatzea, baina horretaz hitz egiteko izango da denbora noski.

Mutilak bi estropada

Asier Puertasen mutilek gaur behar zuten amaitu KAE-1 Liga, eta neskek bezala, BIlbon gainera. Baina ez da horrela izango. Aurreko asteburuan Castron egin beharreko estropada bertan behera geratu zen bero handia iragarrita zegoelako eta aukera zegoenez igande honetara pasatzeko eta berarekin ligari amaiera emateko, horrela onartu zuten. Beraz, bihar bertara joango dira lehiatzera.

Gaur nesken estropada amaituta ureratuko dira gure mutilak. Azken bi saiok dituzte eta denboraldiko une batzutan erakutsi duten mailara hurbiltzen saiatuko dira. Joan den larunbatean laugarren bukatu arren azken luze bikaina egin zuten, indarra badagoela erakutsiz eta horri jarraipena ematen saitu behar dute gaur. Erlojupekoa bi txandetan banatuta egingo da eta Enbatak Arkote eta Santurtzi aurretik ekingo dio lanari.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bilboko uretan, Aste Nagusiaren barne, ETE Liga irabazi nahi dute neskek

Bilboko uretan, Aste Nagusiaren barne, ETE Liga irabazi nahi dute neskek