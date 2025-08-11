El artista José Antonio Legorburu expone en Graus, Huesca

A. E. ZARAUTZ. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

Graus, una acogedora localidad de Huesca en la comarca de Ribagorza alberga en el Palacio de los Mur del siglo XV y en cuatro Patios del Arte de la localidad, diferentes obras del artista zarauztarra José Antonio Legorburu hasta el 23 de agosto. Tras la exposición realizada en la sala Oxford, de Zumaia, en el mes de junio, 'Jardín imaginario', es el título de la muestra reúne en el Palacio de los Mur una selección de paisajes, fragmentos de bosques provenientes de un mundo floral y aromático acompañados también de esculturas, cinco tubos de hierro de claras reminiscencias totémicas.

Desde siempre el arte de Legorburu se caracteriza por el color: colores fucsias, azules eléctricos, profusión de cian, platas, amarillos, toda una gama diferenciada de verdes, de colores chillones y ácidos. El artista sorprende con sus sinfonías y estallidos de colores a través de imaginarios bosques pintados en los que destacan algunas representaciones de jardines acuáticos que nos remiten a los nenúfares y nymphéas de Monet.

Legorburu se ha dejado llevar por el acto y placer del propio proceso de pintar, una pintura gestual en esos paisajes frondosos y sinfónicos con matices expresionistas y fauvistas.

Los tubos de hierro

Los tubos de hierro y PVC, iniciada la serie desde 1995, conservan su aspecto y valor totémicos y algunos de ellos se han instalado en diferentes lugares: Aia, Donostia, la Arboleda (Bizkaia), la Serranía de Ronda, Tunkén (Chile) y también en Zarautz, en la calle Klabelinsoro.

Con su hermana María José Legorburu emprendió desde hace una década procesos creativos en formato digital, muchas de ellas Marinas realizadas sobre aluminio Dibond y que se presentan en uno de los cuatro Patios de Arte de Graus. Las últimas obras creadas por Legorburu y presentes también en el Palacio de los Mur, emprenden también un nuevo rumbo hacia una mayor síntesis y abstracción que perfila una sugerente nueva etapa en la ya larga trayectoria del artista zarauztarra.