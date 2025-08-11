Agur datorren urterarte Azken Portuko Skapa jaiei

ZarautzAgur datorren urterarte Azken Portuko Skapa jaiei
Astelehena, 11 abuztua 2025, 20:45
Amaitu dira Azken Portuko Skapa festak, asteburuko herriko Ama Birjinaren jaien esperoan. Azken Portuko festei dagokionez, lau egun zoragarri izan dira, hori bai, momentu askotan bero, baina jaiak bikain joan dira, jendetzarekin egunean zehar zein gauetako kontzertuetan. Perlata, Delirium Tremens, La Txama, Koko-Jean, eta atzokoan, alde batetik, Niña Tornado eta Chico Coyote, eta bestetik Martin de Marte talde zarauztarrak, sekulako giroa sortu zuten. Argazkietan, festak utzi dizkigun zenbait argazki: gaueko giroa, apar festa eta guzti, mus txapelketaren finala ...
