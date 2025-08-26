Abierta la inscripción de los 3 itinerarios que se impartirán dentro del programa ElkarEKIN Lanean de UKUE

La estrategia ElkarEKIN Lanean de la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene como objetivo promover la inserción laboral de las personas. En el marco de Elkar- ... EKIN Lanean, y en el proceso de inserción laboral de las personas, en los siguientes meses se pondrán en marcha diferentes formaciones y/o itinerarios. La condición será estar en situación de desempleo y tener disponibilidad y oportunidad laboral al finalizar el trayecto.

Los itinerarios son Emakumeak Industrian, Zaindu Urola Kosta y Urola Kosta Sukaldatzen. Quienes están interesados en participar en ellos está abierta la inscripción de los 3 itinerarios para fomentar la inserción laboral, y el 3 de octubre será el último día para hacerlo.

El primer itinerario es Emakumeak Industrian: 2025/10-2026/ 03 15.00-20.00 horas (Zarautz). Se compone de Certificado de profesionalidad: FMEE0108-Operaciones auxiliares de formación mecánica (440 horas) + Formación transversal (20 horas) + Acompañamiento.

El segundo itinerario lo compone Zaindu Urola Kosta: 2025/ 10-2026/03 15.00-20.00 (Zarautz) y está compuesto por Certificado de profesionalidad: SSCS0208- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (450 horas) + Formación en euskera (20 horas) + Acompañamiento.

Tambien se puede participar en Urola Kosta Sukaldatzen: 2025/10-2026/07 14.30-19.30 (Zarautz) que tiene Certificado de Profesionalidad HOTR0408 Cocina (810 horas) + Formación en euskera (20 horas) + Acompañamiento.

Por último está Urola Kosta Estetika: 2026/02-2026/06 15.30-20.30 (Zarautz) con Certificado de profesionalidad: IMPE0108 Servicios Auxiliares de Estética (360 horas) + euskera (20 horas) + Acompañamiento.

Quien desee inscribirse puede hacerlo directamente enviando un correo electrónico (lanpoltsa@urolakosta.eus), llamando por teléfono (943 89 08 08), o bien accediendo a la base de datos de la Bolsa de Trabajo Urola Kosta, entrando en tu perfil en el apartado de formación.