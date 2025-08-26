Abierta la inscripción de los 3 itinerarios que se impartirán dentro del programa ElkarEKIN Lanean de UKUE

ZarautzAbierta la inscripción de los 3 itinerarios que se impartirán dentro del programa ElkarEKIN Lanean de UKUE
Los itinerarios son Emakumeak Industrian, Zaindu Urola Kosta y Urola Kosta Sukaldatzen para fomentar la inserción laboral
Zarautz
Martes, 26 de agosto 2025, 20:16
La estrategia ElkarEKIN Lanean de la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene como objetivo promover la inserción laboral de las personas. En el marco de Elkar- ... EKIN Lanean, y en el proceso de inserción laboral de las personas, en los siguientes meses se pondrán en marcha diferentes formaciones y/o itinerarios. La condición será estar en situación de desempleo y tener disponibilidad y oportunidad laboral al finalizar el trayecto.
Los itinerarios son Emakumeak Industrian, Zaindu Urola Kosta y Urola Kosta Sukaldatzen. Quienes están interesados en participar en ellos está abierta la inscripción de los 3 itinerarios para fomentar la inserción laboral, y el 3 de octubre será el último día para hacerlo.
El primer itinerario es Emakumeak Industrian: 2025/10-2026/ 03 15.00-20.00 horas (Zarautz). Se compone de Certificado de profesionalidad: FMEE0108-Operaciones auxiliares de formación mecánica (440 horas) + Formación transversal (20 horas) + Acompañamiento.
El segundo itinerario lo compone Zaindu Urola Kosta: 2025/ 10-2026/03 15.00-20.00 (Zarautz) y está compuesto por Certificado de profesionalidad: SSCS0208- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (450 horas) + Formación en euskera (20 horas) + Acompañamiento.
Tambien se puede participar en Urola Kosta Sukaldatzen: 2025/10-2026/07 14.30-19.30 (Zarautz) que tiene Certificado de Profesionalidad HOTR0408 Cocina (810 horas) + Formación en euskera (20 horas) + Acompañamiento.
Por último está Urola Kosta Estetika: 2026/02-2026/06 15.30-20.30 (Zarautz) con Certificado de profesionalidad: IMPE0108 Servicios Auxiliares de Estética (360 horas) + euskera (20 horas) + Acompañamiento.
Quien desee inscribirse puede hacerlo directamente enviando un correo electrónico (lanpoltsa@urolakosta.eus), llamando por teléfono (943 89 08 08), o bien accediendo a la base de datos de la Bolsa de Trabajo Urola Kosta, entrando en tu perfil en el apartado de formación.
