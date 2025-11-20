Casi 10.000 euros recaudados para Gaza por la venta de boletos

A. E. ZARAUTZ. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Palestina Herri Ekimena indican que la venta de boletos ha sido un éxito, recaudando casi 10.000 euros (más de 1.900 boletos vendidos), dinero que enviarán a Palestina a través de Mundubat.«Gracias a todos los colaboradores, no cejemos en nuestro empeño, está en nuestra mano contribuir apoyando diferentes iniciativas en favor de Palestina», señalaban tras el sorteo desde Palestina Herri Ekimena.

El sorteo de las 33 obras de arte donadas por diferentes artistas se realizó hace unos días en la Galería de Arte Ispilu.