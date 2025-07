Usurbil amplía su red de cuidados a personas dependientes con nuevas viviendas para toda la vida

Un cuidado de la manera más integral para los mayores para que estén acompañados en todo momento. A partir de otoño, el Ayuntamiento de Usurbil ... pondrá en marcha las 'viviendas para toda la vida', destinadas a que una persona que necesite cuidados y su cuidador/a puedan vivir juntas. Así lo han detallado Agurtzane Solaberrieta Mesa, alcaldesa de Usurbil, y Maider Azurmendi, responsable de redes comunitarias de Matia. Este modelo residencial se ubicará en el barrio de viviendas con cuidado de Egurtzegi.

Las viviendas tienen un diseño especial, pensado para fomentar el bienestar y la autonomía de quienes viven en ellas; son totalmente accesibles, permitiendo una movilidad libre y cómoda. Todas cuentan con cocina totalmente equipada, sala de estar y terraza. Están vacías, para que cada persona pueda llevar sus propios muebles y convertirlas en su hogar. Tienen dos habitaciones, totalmente equipadas y con baño adaptado propio: la principal está pensada para la persona que necesita cuidados, y la segunda, para el cuidador/a. Cuatro de las viviendas también disponen de un espacio común, una zona abierta para uso de los vecinos, para fomentar la interacción y crear nuevos vínculos comunitarios.

La vivienda se asignará a la persona que necesita cuidados. En lo que respecta a la renta que deberá pagar cada adjudicatario, incluidos los gastos generales, no superará el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia, y el precio máximo será el fijado por el índice de referencia del alquiler. Además de la renta, los inquilinos pagarán una cuota por los servicios complementarios de cuidados, proporcional a la renta; si se paga la renta máxima, la cuota será de 100 euros como máximo. En los demás casos, se aplicará la misma proporción que la renta. Los mayores de edad tendrán titularidad compartida en el contrato, y se tendrán en cuenta los ingresos de todos para calcular la renta (excepto en el caso de cuidadores profesionales).

La ordenanza para adjudicar las viviendas se aprobará inicialmente la próxima semana, en el pleno de julio. Para iniciar el procedimiento de adjudicación y abrir la inscripción, la ordenanza deberá quedar definitivamente aprobada, estar expuesta al público y, en su caso, resolver las alegaciones. Si no hay alegaciones, el Ayuntamiento prevé poder iniciar el procedimiento en la segunda quincena de septiembre o principios de octubre, abriendo entonces la inscripción. El pasado 10 de julio se celebró una jornada de puertas abiertas para conocer las viviendas por dentro, y se ofrecerá otra oportunidad más adelante: será el 2 de octubre, a las 18:00 horas.

Para combatir la soledad no deseada

Solaberrieta ha destacado que uno de los principales retos de la sociedad actual es el de los cuidados. «La sociedad es cada vez más envejecida, lo que alarga los cuidados de larga duración, aumentan los índices de dependencia, cambian las estructuras familiares y cada vez más personas viven en soledad, especialmente en soledad no deseada». Según ha explicado, las formas actuales de organizar los cuidados no responden a las necesidades sociales. «Es urgente diseñar estrategias locales para afrontar este reto, y en Usurbil llevamos años trabajando en ello», han celebrado. El trabajo colectivo de los últimos años ha permitido implementar un modelo de cuidados centrado en la persona y estructurar los agentes y recursos que trabajan en torno a los cuidados en un ecosistema propio.

En esta línea, Azurmendi ha subrayado la necesidad de buscar una alternativa al modelo residencial tradicional, pues «están surgiendo situaciones cada vez más diversas, lo que nos plantea la necesidad de diferentes opciones y modelos de vivienda». Así, las viviendas para toda la vida pueden ser una opción para aquellas personas que viven en situación de soledad no deseada, o cuando su vivienda no permite continuar con el propio plan de vida o no cumple con las condiciones necesarias. Con todo, estas viviendas tienen la vocación de facilitar y dignificar la labor del cuidador/a.

En el barrio de Egurtzegi se encuentran, además, viviendas con cuidados y el Centro de Día. Las viviendas para toda la vida son otro recurso público que el Ayuntamiento ofrecerá dentro del ecosistema de cuidados, complementando la oferta actual. En total, hay seis viviendas de este tipo, que son propiedad Matia: la ordenanza define tres colectivos beneficiarios: personas con dependencia reconocida de grado I, II o III y al menos 60 años; personas con dependencia reconocida de grado I, II o III, entre 18 y 59 años, y con una discapacidad reconocida del 65%; y personas con una discapacidad reconocida del 75% y entre 18 y 59 años. En cualquier caso, ante situaciones especiales, los trabajadores sociales valorarán la posibilidad de ser beneficiario mediante un informe.