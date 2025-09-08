Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón

Un joven de 24 años ha sido detenido en Usurbil acusado de tentativa de homicidio tras tratar de estrangular a una mujer con la intención ... de robarle. El arresto se produjo este domingo en una borda abandonada de la localidad, donde también fue localizado un segundo hombre, que posteriormente quedó en libertad al confirmarse que no estaba implicado en los hechos. En el lugar los agentes hallaron la tarjeta de crédito sustraída a la víctima y la ropa utilizada durante el asalto.

El suceso ocurrió el sábado hacia las 21.00 horas en el barrio Kalezar, cuando el joven se acercó a una mujer que caminaba por la vía pública y le pidió dinero. Ante la negativa, la abordó por la espalda, rodeándole el cuello con un cordel e intentando asfixiarla. Entonces, el agresor logró arrebatarle la riñonera y huyó a la carrera. La víctima consiguió llegar a un caserío cercano y pedir ayuda, desde donde se alertó a la Ertzaintza. Al poco tiempo, los agentes ya estaban en el lugar de los hechos donde se atendió a la víctima y recabaron información del robo.

A raíz de las pesquisas, los agentes localizaron el domingo alrededor de las 13.00 horas al sospechoso en una borda donde pernoctaba junto a otro varón. Ambos fueron arrestados, pero solo se pudo acreditar la participación del primero en el robo.

El detenido, de 24 años, fue puesto a disposición judicial y ha ingresado en prisión por orden del juez.