Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Ertzaintza. EFE

Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón

El acusado, que se acercó a la víctima para pedirle dinero y finalmente acabó robándole la riñonera y dandose a la fuga, ya ha ingresado en prisión

Naroa Ascunce

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:49

Un joven de 24 años ha sido detenido en Usurbil acusado de tentativa de homicidio tras tratar de estrangular a una mujer con la intención ... de robarle. El arresto se produjo este domingo en una borda abandonada de la localidad, donde también fue localizado un segundo hombre, que posteriormente quedó en libertad al confirmarse que no estaba implicado en los hechos. En el lugar los agentes hallaron la tarjeta de crédito sustraída a la víctima y la ropa utilizada durante el asalto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  4. 4 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  5. 5 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  6. 6

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón

Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón