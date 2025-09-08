El Ayuntamiento de Usurbil condena la tentativa de homicidio y llama a una concentración de repulsa
«No aceptamos este tipo de personas ni actitudes en nuestro pueblo, ni cualquier comportamiento contrario a la convivencia en general»
DV
Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:34
El Ayuntamiento de Usurbil ha expresado su más firme condena ante el intento de homicidio sufrido el pasado sábado por una vecina de la localidad ... , víctima de un intento de estrangulamiento durante un robo en el barrio Kalezar. La corporación municipal —formada por EH Bildu, PNV y PSE-EE— ha trasladado desde el primer momento su apoyo a la mujer agredida, a la que ha ofrecido ayuda y puesto a disposición los recursos municipales necesarios.
«No aceptamos este tipo de personas ni actitudes en nuestro pueblo, ni cualquier comportamiento contrario a la convivencia en general», señala el comunicado oficial. El Consistorio ha hecho además un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, evitando mensajes que puedan generar alarma social y sin poner a ningún colectivo en el punto de mira.
El Ayuntamiento recuerda que la seguridad «es un derecho popular» y asegura que continuará trabajando por un Usurbil «acogedor, seguro y cohesionado». Asimismo, ha convocado a la ciudadanía a una concentración silenciosa de 15 minutos este martes, a las 18.30 horas en la plaza Joxe Mari Sagardia, frente al Ayuntamiento, para mostrar su apoyo a la víctima y la repulsa a la agresión.
El suceso que ha originado la condena se produjo el sábado hacia las 21.00 horas, cuando un joven de 24 años abordó a la mujer por la espalda, le rodeó el cuello con un cordón e intentó asfixiarla tras pedirle dinero. Finalmente le robó la riñonera y huyó del lugar. La víctima pudo pedir ayuda en un caserío cercano, desde donde se alertó a la Ertzaintza.
El presunto agresor fue detenido al día siguiente en una borda abandonada junto a otro hombre, que quedó en libertad tras confirmarse que no estaba implicado. El principal sospechoso ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial, acusado de tentativa de homicidio y robo.
