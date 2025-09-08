Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ayuntamiento de Usurbil. DV

El Ayuntamiento de Usurbil condena la tentativa de homicidio y llama a una concentración de repulsa

«No aceptamos este tipo de personas ni actitudes en nuestro pueblo, ni cualquier comportamiento contrario a la convivencia en general»

DV

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:34

El Ayuntamiento de Usurbil ha expresado su más firme condena ante el intento de homicidio sufrido el pasado sábado por una vecina de la localidad ... , víctima de un intento de estrangulamiento durante un robo en el barrio Kalezar. La corporación municipal —formada por EH Bildu, PNV y PSE-EE— ha trasladado desde el primer momento su apoyo a la mujer agredida, a la que ha ofrecido ayuda y puesto a disposición los recursos municipales necesarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

