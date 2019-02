El Orioko pierde en Bera y queda muy tocado en la tabla El infantil txiki entrenado por Jaime Colado se impuso al Zarautz 1-2. En la imagen, el grupo completo. «Estoy muy afectado por la derrota, no doy con la tecla», reconocía el míster Iván Luis EL DIARIO VASCO Miércoles, 13 febrero 2019, 08:27

El Orioko de la categoría Preferente no pudo sumar punto alguno en su visita realizada a la localidad navarra de Bera, con derrota ante el Gure Txokoa por 3-1. A la media hora encajaron el primer gol, pero Unai Azkue empató la contienda en las postrimerías de la primera parte. Los beratarras se adelantaron de nuevo mediado el segundo tiempo y sentenciaron con el tercer gol en el último minuto del partido. Tras esta derrota el Orioko queda muy tocado.

El míster, Iván Luis, lamentaba la ocasión perdida. «Desaprovechamos desde el primer minuto ocasiones claras de gol, volviendo a perdonar lo que no está escrito. Ellos marcaron en su primera llegada, aunque nos sobrepusimos y marcamos el empate en un córner. En los primeros 20 minutos del segundo tiempo estuvimos muy bien sin conceder ocasiones, pero en una falta lateral nos marcaron el 2-1. Pudimos empatar, pero en los minutos finales fue un querer y no poder. Estoy muy afectado por la derrota, no doy con la tecla», admitía el míster.

Resto de resultados

El juvenil sigue firme dentro de la fase de ascenso, con victoria 3-1 ante el Anaitasuna. Comenzaron perdiendo, pero los de Harkaitz Mendizabal e Iosu Solaberrieta dieron la vuelta al marcador en la segunda mitad con goles de Alex, Lander y Antton.

El primer equipo cadete perdió 4-1 en su visita al Danena de Zizurkil. Unax metió el gol. El infantil de honor empataba 1-1 en Mendibeltz ante el Internacional, con victoria del infantil txiki 1-2 en Zarautz, con goles de Igor y Beñat, remontando el gol inicial de los zarauztarras.

Finalmente, las chicas del infantil F8 perdieron 5-2 contra el Zestoa.

Indicar, asimismo, que el segundo equipo cadete masculino y las cadetes de honor femenino descansaban el pasado fin de semana.