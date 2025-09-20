La tercera edición de Behoria Garbia tendrá lugar el sábado en la ría de Orio

Antxon Etxeberria orio. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

La iniciativa Behoria Garbia, organizada por la asociación Begi Bistan, se celebrará este año el próximo sábado, 27 de septiembre. Se trata de una actividad patrocinada por el Ayuntamiento de Orio, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Asociación de Desarrollo Marítimo, Surfrider y la asociación de comerciantes Arkupe, que tiene como objetivo invitar a la ciudadanía y visitantes a participar en el compromiso de preservar el medio natural a través de acciones concretas y participativas.

La diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez; la alcaldesa de Orio, Anuska Esnal Oliden; las concejalas del Ayuntamiento de Orio, Olatz Santamaría y Lourdes Salsamendi; la responsable de Begi Bistan, Naiara Malave y, Xavier Surider-Curto, comparecieron en la presentación de esta iniciativa que comenzará a las 11.00 horas en Arraunetxe, con la limpieza de la ría de Orio. Los participantes podrán recoger los residuos tanto en el kayak como en la orilla de la ría. Se trata de una actividad inclusiva y adaptada a las personas con discapacidad.

Tras la limpieza de la mañana, se realizará un especial 'Colillatón' en la playa de Antilla en colaboración con la asociación Surfrider. A través de la recogida de cigarrillos se incidirá en la necesidad de dar pasos pequeños pero eficaces para preservar los océanos.

Por la tarde, se realizarán actividades culturales y divulgativas. En la Herriko Plaza, por ejemplo, se ofrecerá un mercado de productos sostenibles y talleres infantiles y para adultos, donde se reflexionará sobre la reducción de plásticos y el consumo responsable. Además, se realizarán visitas guiadas y paseos en barco para conocer más sobre la ría de Orio y la historia y los retos de la localidad.

Begi Bistan quiere invitar a la ciudadanía a que, participando en las actividades del fin de semana, refuercen el respeto al medio ambiente y los hábitos sostenibles. La inscripción para participar en las actividades está abierta a través de la web de Begi Bistan. La inscripción tiene un coste simbólico para garantizar el material y la participación en las actividades.