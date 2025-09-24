Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tras las dos anteriores conferencias, finaliza el ciclo.

Orio

Este jueves se celebrará la tercera y última sesión del ciclo 'Pesca y gastronomía'

A las 18.00 horas en la sociedad Aldapa; la charla estará conducida por Ekaitz Apraiz, gerente de la Cofradía Itxas-Etxea

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49

La Parrilla Festa se acerca cada vez más, y muestra de ello es la última sesión del ciclo de conferencias 'Pesca y gastronomía' que se ... celebrará este jueves, a partir de las 18.00 horas, en la sociedad Aldapa. En esta ocasión el espacio estará conducido por Ekaitz Apraiz, gerente de la Cofradía Itsas-Etxea.

