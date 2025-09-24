Este jueves se celebrará la tercera y última sesión del ciclo 'Pesca y gastronomía'

La Parrilla Festa se acerca cada vez más, y muestra de ello es la última sesión del ciclo de conferencias 'Pesca y gastronomía' que se ... celebrará este jueves, a partir de las 18.00 horas, en la sociedad Aldapa. En esta ocasión el espacio estará conducido por Ekaitz Apraiz, gerente de la Cofradía Itsas-Etxea.

Apraiz se centrará en las innovadoras técnicas de preparación de pescado, algunas de las cuales se mostrarán en directo a los participantes. Por ello, para una buena organización del espacio y de los participantes es necesario inscribirse previamente en Turismo Bulegoa.

Objetivo de transmisión

El objetivo principal de la Parrilla Festa es incidir en la transmisión del patrimonio marítimo de Orio, por eso el Ayuntamiento, en colaboración con la Casa del Mar de la Cofradía, ha organizado el ciclo de conferencias 'Pesca y Gastronomía, que han tenido lugar los pasados dos jueves en la sala Salatxo. En las dos sesiones anteriores se han abordado los pormenores de la pesca en nuestros mares, así como los aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar el pescado, con la participación de Jon Mujika, presidente de la Cofradía de Orio y, de Olga Mujika, de Carmen Arraindegia, respectivamente. En la sesión de esta tarde con Ekaitz Apraiz, se analizarán las diferentes formas de cocinarlo. Con todo ello, el Consistorio quiere reforzar la relación de la ciudadanía con la cultura marítima y unirla a la realidad actual.