Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Orioko jubenil mailako futbolariak pozik lortutako garaipenarekin. ETXEBERRIA

Orio

Ohorezko jubenil taldearen garaipena, larunbatean

Larunbatean etxean Amaikak Bat-en aurka jokatuko duen partidan du burua taldeak orain

Antxon Etxeberria

ORIO.

Asteartea, 23 iraila 2025, 20:29

Ander Padillak entrenatzen duen Ohorezko jubenil mailako taldeak ongi hasi du denboraldia, iragandako larunbat arratsaldean Vasconia C.D. B taldea, 4-2 emaitzarekin gaindituz. Golak Unai Cohelo, Oier Etxeberria eta Mikel Cotanok (2) sartu zituzten. Emakumeen Oriokok ez zuen aukerarik izan Bergararen aurka kategoria berriaren estreinuan eta 0-9 galdu zuten. Azkenik, adierazi ere lehen taldeak porrot mingarria jazo zuela Irun aldean Real Unión B-ren aurka, 7-0. Lehen zatirako 4-0 galtzen zihoazen, penaltitik jasoaz bigarren eta hirugarren golak. Emaitza ahaztu eta larunbatean etxean Amaikak Bat-en aurka duten partidan pentsatu behar. Argazkian, jubenil oriotarrak pozik Vasconiari 4-2 irabazi ostean eta bigarrenean, Orioko-Bergara partidako irudia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ohorezko jubenil taldearen garaipena, larunbatean

Ohorezko jubenil taldearen garaipena, larunbatean