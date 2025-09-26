Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Niños jugando a pelota en el frontón de Orio antes de su derribo.

Orio

Jornada de despedida del frontón de Orio, antes de su demolición

Esta tarde con partidos de pelota, cena y el posterior acto de despedida

Antxon Etxeberria

ORIO.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14

Esta tarde-noche se celebrará el acto de despedidda del frontón de Orio, que pasará a mejor vida, ya que tanto el frontón como las viviendas del número 36-42 de Eusko Gudari kalea serán demolidos a partir del próximo mes de octubre para construir nuevas viviendas, garajes, locales comerciales y un nuevo espacio de uso público.

Antes de su demolición, para esta tarde el ayuntamiento ha organizado una fiesta de despedida, con la colaboración del club local de pelota Ospele. A partir de las 16.00, se jugarán dos encuentros de pelota de niños hasta las 17.45 horas: Oliden - Oliden vs. Aranburu-Aranalde, a mano y, Brit-Itxaso vs Agirresarobe-Osa-Iribar, a remonte.

Seguidamente se celebrará una cena, con el posterior acto de despedida al que quedan invitados todos los vecinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jornada de despedida del frontón de Orio, antes de su demolición

Jornada de despedida del frontón de Orio, antes de su demolición