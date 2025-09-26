Jornada de despedida del frontón de Orio, antes de su demolición

OrioJornada de despedida del frontón de Orio, antes de su demolición
Esta tarde con partidos de pelota, cena y el posterior acto de despedida
Antxon Etxeberria
ORIO.
Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14
Esta tarde-noche se celebrará el acto de despedidda del frontón de Orio, que pasará a mejor vida, ya que tanto el frontón como las viviendas del número 36-42 de Eusko Gudari kalea serán demolidos a partir del próximo mes de octubre para construir nuevas viviendas, garajes, locales comerciales y un nuevo espacio de uso público.
Antes de su demolición, para esta tarde el ayuntamiento ha organizado una fiesta de despedida, con la colaboración del club local de pelota Ospele. A partir de las 16.00, se jugarán dos encuentros de pelota de niños hasta las 17.45 horas: Oliden - Oliden vs. Aranburu-Aranalde, a mano y, Brit-Itxaso vs Agirresarobe-Osa-Iribar, a remonte.
Seguidamente se celebrará una cena, con el posterior acto de despedida al que quedan invitados todos los vecinos.
