La asociación Lagungarri presentará el modelo de vida 'cohosing' viviendas colaborativas

Antxon Etxeberria ORIO. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Mañana, día 14, miembros de la asociación Lagungarri, presentarán el modelo de vida 'cohousing' viviendas colaborativas- que hoy en día tanto se oye. De dónde viene el modelo, qué formas ha tomado en diferentes contextos, sus características en común y por qué creen que es una verdadera alternativa. Además, explicarán cómo es y en qué fase se encuentra el proyecto que Lagungarri está desarrollando en Murgia. La charla está especialmente dirigida a mayores de 50, pero todas aquellas personas que estén interesadas en el tema serán bienvenidas.

La charla que organiza Lagungarri elkartea y colabora Zainbizi elkartea tendrá lugar precisamente en el local de Zainbizi elkartea, en Antxiola 15 bajo de Orio, a las 17.30 horas en euskera y a las 19.00 horas en castellano.

Lagungarri es un proyecto de vida comunitaria pensado para quienes valoran la independencia sin renunciar a la convivencia. Cada persona dispone de su propio hogar privado, mientras participa en una comunidad activa y diversa que comparte espacios, iniciativas y apoyo mutuo. «Nuestro entorno en Murgia combina la naturaleza con el confort y la sostenibilidad, ofreciendo la serenidad de un pueblo junto a la cercanía de la ciudad», señalan.

Añaden que «apostamos por la autogestión, la sostenibilidad y la corresponsabilidad, creando un espacio donde la amistad, la cultura y la solidaridad enriquecen la vida diaria. Nuestro propósito es ser un modelo abierto y comprometido con el entorno, donde cada persona pueda desarrollar su propio proyecto vital con plenitud, propósito y compañía».

Aclaran que Lagungarri no es una promotora de viviendas, «es una cooperativa de vida compartida es una comunidad viva y en crecimiento, donde la sostenibilidad, la amistad y la autonomía se convierten en parte del día a día». De todo ello hablarán en las dos citas organizadas para mañana por la tarde en Orio.