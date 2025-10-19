Rescatados en Zarautz dos menores con hipotermia
Voluntarios de Cruz Roja les han llevado hasta el puerto de Zarautz y ambos se encuentran en buen estado
San Sebastián
Domingo, 19 de octubre 2025, 19:56
Dos menores han sido rescatados del mar en Getaria con síntomas de hipotermia esta tarde y trasladados hasta el puerto de Zarautz, donde les esperaba ... una ambulancia medicalizada y han sido trasladados al Hospital Donostia. SOS Deiak y Salvamento Marítimo han recibido el aviso poco después de las 16.00 horas y voluntarios de Cruz Roja de Getaria han acudido al rescate en pocos minutos. Los dos menores, un niño y una niña, se encontraban a 200 metros de la playa de Zarautz sin la tabla de pádel surf con la que habían acudido a jugar y con síntomas de hipotermia. Tras ser llevados a tierra y atendidos por personal sanitario, ambos se encuentran en buen estado y sus padres han sido localizados.
