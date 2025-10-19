Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los dos niños rescatados por la Cruz Roja, al ser llevados hasta el puerto de Zarautz. Cruz Roja

Rescatados en Zarautz dos menores con hipotermia

Voluntarios de Cruz Roja les han llevado hasta el puerto de Zarautz y ambos se encuentran en buen estado

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:56

Dos menores han sido rescatados del mar en Getaria con síntomas de hipotermia esta tarde y trasladados hasta el puerto de Zarautz, donde les esperaba ... una ambulancia medicalizada y han sido trasladados al Hospital Donostia. SOS Deiak y Salvamento Marítimo han recibido el aviso poco después de las 16.00 horas y voluntarios de Cruz Roja de Getaria han acudido al rescate en pocos minutos. Los dos menores, un niño y una niña, se encontraban a 200 metros de la playa de Zarautz sin la tabla de pádel surf con la que habían acudido a jugar y con síntomas de hipotermia. Tras ser llevados a tierra y atendidos por personal sanitario, ambos se encuentran en buen estado y sus padres han sido localizados.

