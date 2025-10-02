Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ikusmina sortzen du azoka honek herrian. AMAXKAR

Getaria

Nazioarteko Jakien IV. Azoka datorren urriaren 18an egingo da

Artzape Euskara Elkarteak antolatuta, bertan parte hartu nahi dutenek izena eman dezakete

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Osteguna, 2 urria 2025, 20:14

Comenta

Nazioarteko Jakien IV. Azoka datorren uriaren 18an egingo da. Artzape Euskara Elkartea da ekimen hau aurrera ateratzen duena, Getariako Udalarekin elkarlanean.

Dagoeneko ari dira egun berezi hori prestatzen, non herrialde ezberdinetako pertsonak euren lurraldeko jakiak prestatzen dituzte eta ondoren bertaratzen direnei eskaini.

Atzerritik gurera etorritako herritarrak izaten dira beraz egun horretan protagonistak eta beraiei zuzentzen da antolaketa Nazioarteko Jakien IV. Azokan euren sukaldatzearen berri eman dezaten. Partehartzaile bakoitzak bere jatorrizko herrialdeko janariren bat prestatu eta plazara eraman behar du eta ondoren, dastaketa irekia egiten da.

Zerbait prestatzeko gogoa dutenek 688 716 609 telefono zenbakira deitu dezakete edo idatzi Whatsapp mezu bat zenbaki berberara. Beste aukera izan daiteke baita info@artzape.eus helbide elektronikora idaztea ere.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nazioarteko Jakien IV. Azoka datorren urriaren 18an egingo da

Nazioarteko Jakien IV. Azoka datorren urriaren 18an egingo da