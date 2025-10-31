Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lehenengo ikastaroak arrakasta handia izan du. UKUE

Getaria

AA ikastaro berria prestatu dute kultura eta sormen prozesuetan erabiltzeko

Lehenengo ikastaroak izan duen harrera ona ikusita beste bat egitea erabaki dute Adimen Artifizialaren inguruan

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Getaria

Ostirala, 31 urria 2025, 20:20

Comenta

Urola Kostako Udal Elkarteak Adimen Artifiziala erabiltzen ikasteko antolatutako ikastaroak izan duen harrera ona ikusita, beste bat egitea erabaki du. Abenduaren 16an eta 18an izango da bigarren tailerra, eta izena emateko aukera irekita dago jadanik.

Kultura eta sormen prozesuei bideratuta dago tailerra, beraz, alor horretako eskualdeko eragileek aukera izango dute AAren jakintza orokorrei, erabilpen desberdinei edota etika eta legediari buruzko irakaspenak jasotzeko.

Aurrez aurreko saio teoriko-praktikoen bidez, testuak, irudiak, bideoak edota musikaz gain, testutik irudira, iruditik bideora edota testutik bideora nola sortu ikasiko dute parte hartzaileek. 3 orduko bi saio izango dira, 09:30etik 12:30era.

Gainera, taldeko saioen ondoren parte-hartzaileek banakako tutorizazio saioa jasotzeko aukera izango dute.

Tailerretan parte hartzeko beharrezkoa izango da ordenagailu eramangarria edo bestelako gailu informatikoren bat norberak eramatea. Hala ere, halakorik ez dutenei Urola Kostako Udal Elkarteak utzi diezaieke bat.

Informazio gehiago jasotzeko idatzi enpresa@urolakosta.eus posta elektronikora edo deitu 943 890808 telefono zenbakira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  8. 8 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  9. 9 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  10. 10 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco AA ikastaro berria prestatu dute kultura eta sormen prozesuetan erabiltzeko

AA ikastaro berria prestatu dute kultura eta sormen prozesuetan erabiltzeko