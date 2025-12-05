Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
2026ko egutegiak San Anton du argazkietako gaia. AMAXKAR

Getaria

Getariako Udalak 2026ko herriko egutegia banatuko du

Egutegiko argazkien gaia San Anton mendiko biodibertsitatea izatea erabaki da

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Ostirala, 5 abendua 2025, 20:22

Comenta

Azken urteetan egin bezala 2026an ere, getariarrak herriko egutegia izango dute, gure herrira egokitutako kalendarioa.

Aurten egutegia zipriztinduko duen gaia San Anton mendiko biodibertsitatea izango da. Azken hilabeteetan Arkamurka eta Aranzadiko lagunekin San Anton mendian dugun altxor paregabea ezagutzeko aukera izan dugu.

Bertako izaki bizidunen inguruko ikerlan ederra egin du Aranzadiko kide den Joxepok eta Udalarekin elkarlanean panelak, hitzaldiak, irteerak eta web-gunean atal berezitu bat eskaini zaio guztiari.

Orain, argazki eta bideotxo eder batzuk lagunduta, 2026ko egutegian jasoko dira txoko polit horretako hainbat iruditxo.

Datozen egunetan egutegia herriko buzoi guztietara banatuko du Artzapek. Nahi duenak dagoeneko Turismo Bulegoan ere eskuratu ahalko du (buka-tzen diren arte).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  6. 6

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Getariako Udalak 2026ko herriko egutegia banatuko du

Getariako Udalak 2026ko herriko egutegia banatuko du