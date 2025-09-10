Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iturzaeta Herri Eskolako fatxadaren egoera txarra dela eta konpondu beharra dagoela dio EAJ-PNVk. AMAXKAR

Getaria

Eskolako fatxadaren hondatze larriaren aurrean berehala jarduteko eskatu dio EAJk Udalari

«Kasketen erorketak arriskuan jartzen du ikasleen osotasuna» dio talde jeltzaleak eta premiazko esku-hartzea eskatu du kalte pertsonalak izan aurretik

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:13

Getariako EAJ-PNV udal taldea oso kezkatuta agertu da Iturzaeta Herri Eskolako eraikinaren fatxadaren hondatze egoeragatik, haur hezkuntzan gertatu berri diren luizien ondorioz.

Egoera kritikoa dela diote eta, alderdi jeltzalearen arabera, Udal Gobernuaren berehalako erantzun irmoa behar da.

«Duela hilabete batzuk leihoko erlaitz zati bat erori zen haur-eskolako patiora. Onartezina da. Ezin dugu jarraitu zoritxarra noiz gertatuko zain», salatu du Iosu Mugikak, Getariako EAJ-PNVren bozeramaileak. Gainera, uda ezer egin gabe igaro dela azpimarratu du talde jeltzaleak, ikasleak ikasgelan ez zeuden bitartean erreformari ekiteko aukera argia erabili beharrean, fatxada berritzeko ukitu estetiko batzuk bakarrik egin ditu udalak. «Haurrak eskolara itzuli diren honetan, haien osotasun fisikoa arriskuan dago egunero. Une egokia zen esku hartzeko, eta ez da ezertxo ere egin».

Getariako alkateak eta udal-arkitektoak badute, lehen pertsonan, fatxadaren egoera txarrak dakarren arriskuaren berri.

Testuinguru honetan, udal taldearen ustez, justifikaezina da oraindik birgaitze-lanekin hasi ez izana eta hezkuntza-komunitateari erantzun argirik eman ez izana.

«Obra udalari dagokio, urte askotan egin ez den mantentze-lantzat hartzen baita. Eztabaidatu ezin den gauza bakarra gure haurren segurtasuna da. Eskuhartzea premiazkoa eta lehentasunezkoa izan behar du», azpimarratu du Mugikak.

Getariako EAJ-PNVk Udal Gobernuari utz ditzala alde batera ezberdintasun politikoak eta arduraz joka dezala eskatzen dio: eskola-komunitatearen segurtasuna bermatzeak ezin du itxaron. Alderdi jeltzaleak urgentziaz jokatzeko eta fatxada birgaitzeko lanak hasteko eskatu du, dagokion erantzukizuna bere gain hartuta.

«Lehenengo gauza segurtasuna da. Ezin dena da, txintxorrak erortzen jarraitzen duten bitartean, eta gurasoek larritasunez bizi duten eskolako egunerokotasunean, beste aldera begiratzea», amaitu du Mugikak.

