'Bizi Beizama', ejemplo europeo

Ya lo decía el alcalde de Beizama, Pedro María Otaegui: «Los municipios pequeños podemos liderar proyectos transformadores con impacto europeo». Y más allá de las ... palabras, ese mensaje se ha hecho realidad. Beizama, la pequeña localidad de Urola Erdia con apenas 130 habitantes, ha brillado en el escenario continental al alzarse con el premio New European Bauhaus, otorgado en el Parlamento Europeo con una dotación de 30.000 euros. El reconocimiento coloca a Beizama en el mapa como un referente de innovación social y ambiental entre los pequeños municipios europeos, demostrando que incluso las comunidades más reducidas pueden marcar la diferencia con ideas valientes y sostenibles.

La localidad ha obtenido esta distinción gracias al proyecto 'Bizi Beizama', concebido para afrontar la despoblación rural mediante la construcción de 12 viviendas sociales en alquiler con espacios de trabajo asociados, enmarcado en el programa 'Ongi Etorri Beizamara', impulsado por el Gobierno Vasco. Estas viviendas destacan no solo por su eficiencia energética, sino también por su armoniosa integración en el entorno natural y su diseño inclusivo, pensado para acoger a familias diversas y colectivos vulnerables.

El proyecto combina sostenibilidad ambiental (energía renovable, integración paisajística y eficiencia energética), inclusión social (accesibilidad universal, diversidad de tipologías familiares y apoyo a colectivos vulnerables) e innovación (viviendas productivas que permiten combinar residencia y actividad económica). Su meta es clara: atraer y fijar población, revitalizar la vida comunitaria y generar nuevas oportunidades económicas, preservando al mismo tiempo el patrimonio cultural y natural.

Una delegación formada por representantes del Ayuntamiento, la Diputación –a través de su sociedad foral Etorlur– y de la Asociación de Desarrollo Rural Urkome viajó a Bruselas para representar a Beizama en estos prestigiosos premios, llevando la voz y la visión de un pequeño municipio que demuestra que la innovación y el compromiso social pueden transformar territorios.

El reconocimiento no solo premia un proyecto concreto, sino que proyecta a Beizama como un modelo a seguir para otros municipios rurales de Europa: un ejemplo de cómo la creatividad, la sostenibilidad y la inclusión pueden convertirse en motores de desarrollo y cohesión social. 'Bizi Beizama' es más que viviendas; es una invitación a repensar el futuro de los pueblos, demostrando que las pequeñas comunidades también pueden soñar a lo grande y dejar una huella que trascienda fronteras.