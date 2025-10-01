Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Rezabal (primero por la derecha) recibió el premio junto al resto de ganadores, en nombre de la delegación de Beizama.

'Bizi Beizama', ejemplo europeo

New European Bauhaus. La localidad se lleva el premio entre 300 candidatas por su proyecto de viviendas para evitar la despoblación rural

Eli Aizpuru

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Ya lo decía el alcalde de Beizama, Pedro María Otaegui: «Los municipios pequeños podemos liderar proyectos transformadores con impacto europeo». Y más allá de las ... palabras, ese mensaje se ha hecho realidad. Beizama, la pequeña localidad de Urola Erdia con apenas 130 habitantes, ha brillado en el escenario continental al alzarse con el premio New European Bauhaus, otorgado en el Parlamento Europeo con una dotación de 30.000 euros. El reconocimiento coloca a Beizama en el mapa como un referente de innovación social y ambiental entre los pequeños municipios europeos, demostrando que incluso las comunidades más reducidas pueden marcar la diferencia con ideas valientes y sostenibles.

