Zenbait udal zerbitzu, berriro martxan

AzpeitiaZenbait udal zerbitzu, berriro martxan
Egun batzuk itxita egon ostean, berriro zabalik daude barruko igerilekua, kiroldegia eta liburutegia, abuztuko ordutegiarekin
Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:57
Ohiko udalko atsedenaldiaren ostean, udal zerbitzu batzuk martxan dira berriro. Honenbestez, barruko igerilekua, astelehenetik larunbatera, 9:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 20:00etara egongo da zabalik; igandetan, berriz, 09:00etatik 14:00etara egongo da igerirako aukera bertan. Irailaren 1etik aurrera, ohiko ordutegia izango du barruko igerilekuak.
Kiroldegiko instalazioak, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 22:00etara egongo dira zabalik. Larunbat eta igandetan, berriz, 10:00etatik 13:00etara arteko ordutegia izango dute. Kiroldegia irailaren 8an itzuliko da ohiko ordutegira.
Udal liburutegia, berriz, 8:30etik 14:00etara egongo da zabalik abuztuan, astelehenetik ostiralera. Irailaren 1etik aurrera, ohiko ordutegia izango du.
