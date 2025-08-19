Urola Turismoa ha organizado nuevas visitas guiadas para los próximos días

Sara Utrera Martes, 19 de agosto 2025, 20:57 | Actualizado 21:33h. Comenta Compartir

Organizado por Urola Turismo, dentro del programa 'Urola, rincones de historia y paisaje', en los próximos días se realizarán diferentes visitas guiadas para conocer los tesoros y el entorno del Santuario y la basílica de Loiola. Concretamente se realizarán las visitas guiadas tituladas 'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio' y 'Loyola más: Senderismo'; las sesiones se ofrecerán tanto en euskera como en castellano y para formar los grupos será necesario al menos cuatro personas.

'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio' se ofrecerá mañana, día 21, y el 28 de agosto, en castellano, y los días 22 y 25 en euskera.

Todas las salidas comenzarán a las 12.00 horas frente a la oficina de turismo, excepto la del día 25 que se ofrecerá a las 17.30. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media, y el precio de la entrada a la casa natal de San Ignacio será de 4 euros (3 euros para las personas jubiladas).

Por otro lado, la salida 'Loyola más: Senderismo' se ofrecerá el día 23 en euskera y el día 24 en castellano. En este caso, el recorrido comenzará a las 10.00 horas frente a la oficina de turismo.

Para realizar inscripciones y obtener más información: 699.759429, i-loiola@urolaturismoa.eus, 943.151878, urolaturismoa.eus o en las redes sociales de Urola Turismo.