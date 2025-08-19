Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Visita guiada organizada por Urola Turismoa. UROLA TURISMOA

Azpeitia

Urola Turismoa ha organizado nuevas visitas guiadas para los próximos días

'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio' y 'Loyola más: Senderismo' se podrán realizar los días 21, 22, 25 y 28

Sara Utrera

Sara Utrera

Martes, 19 de agosto 2025, 20:57

Organizado por Urola Turismo, dentro del programa 'Urola, rincones de historia y paisaje', en los próximos días se realizarán diferentes visitas guiadas para conocer los tesoros y el entorno del Santuario y la basílica de Loiola. Concretamente se realizarán las visitas guiadas tituladas 'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio' y 'Loyola más: Senderismo'; las sesiones se ofrecerán tanto en euskera como en castellano y para formar los grupos será necesario al menos cuatro personas.

'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio' se ofrecerá mañana, día 21, y el 28 de agosto, en castellano, y los días 22 y 25 en euskera.

Todas las salidas comenzarán a las 12.00 horas frente a la oficina de turismo, excepto la del día 25 que se ofrecerá a las 17.30. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media, y el precio de la entrada a la casa natal de San Ignacio será de 4 euros (3 euros para las personas jubiladas).

Por otro lado, la salida 'Loyola más: Senderismo' se ofrecerá el día 23 en euskera y el día 24 en castellano. En este caso, el recorrido comenzará a las 10.00 horas frente a la oficina de turismo.

Para realizar inscripciones y obtener más información: 699.759429, i-loiola@urolaturismoa.eus, 943.151878, urolaturismoa.eus o en las redes sociales de Urola Turismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Urola Turismoa ha organizado nuevas visitas guiadas para los próximos días

Urola Turismoa ha organizado nuevas visitas guiadas para los próximos días