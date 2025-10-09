Tres talentos del órgano y la percusión se dan cita este viernes en la basílica de Loiola

La basílica de Loiola acogerá este viernes un concierto muy especial dentro del XXVI. Ciclo de Órgano Romántico, que viene recorriendo las localidades de Azpeitia, ... Azkoitia y Bergara. Sobre el escenario se unirán tres músicos de primer nivel: las organistas Loreto Aramendi y Sarah Perarnaud, junto al percusionista Jorge Pacheco. El concierto comenzará a las 19.30 y la entrada es gratuita.

Loreto Aramendi, organista titular del célebre órgano Cavaillé-Coll (1863) de la basílica de Santa María del Coro de San Sebastián, es una intérprete reconocida internacionalmente. Ha ofrecido conciertos en espacios tan emblemáticos como Notre Dame de París, la Abadía de Westminster o el Auditorio Nacional de Madrid. Además, es profesora en el Conservatorio Francisco Escudero de Donostia.

La joven Sarah Perarnaud, nacida en San Sebastián en 2006, es una de las promesas más destacadas del panorama musical vasco. Comenzó sus estudios de órgano a los siete años y actualmente continúa su formación en el prestigioso Conservatorio Nacional Superior de Música de París, tras haber actuado ya en festivales de Francia, Alemania y el País Vasco.

El trío se completa con Jorge Pacheco, percusionista de amplia trayectoria, colaborador habitual de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y actual director del Conservatorio Francisco Escudero de Donostia y de la Banda de Música de Hernani.