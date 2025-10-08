Las tasas, impuestos y precios públicos contarán con una subida general del 2%

Azpeitia aboga una vez más por «la prudencia» y una «aplicación progresiva» de las ordenanzas fiscales, según explicó la edil de Hacienda, Leire Goenaga. Es ... la premisa que ha seguido el actual equipo de gobierno a la hora de fijar las tasas, impuestos y precios públicos para el próximo ejercicio.

La propuesta, que también contó con el apoyo del PNV en el pleno municipal celebrado este martes, prevé para 2026 una actualización general del 2 % en tasas, impuestos y precios públicos.

No obstante, se plantean dos excepciones: la tasa de basuras y la cuota del Patronato de Deportes, donde la subida será del 5 %.

Goenaga recordó que el pasado ejercicio la tasa de basuras se incrementó un 28 % debido a una directiva europea que exige a los ayuntamientos financiar íntegramente la recogida, transporte y tratamiento de residuos, con el fin de evitar déficits en el servicio. «Con esa medida cumplimos el objetivo de cubrir los gastos», explicó la edil, «pero para el próximo ejercicio hemos optado por la prudencia: estimamos que los costes pueden aumentar más del 2 %, por lo que hemos decidido aplicar una subida del 5 %». En cifras, esto supondrá para una familia con una factura anual de 166,64 euros, «un incremento de 8 euros», explicó.

La cuota del Patronato de Deportes también subirá un 5 %. Así, el incremento será de 0,92 euros al mes para las cuotas individuales y de 1,5 euros para las familiares. Según la responsable de Hacienda, el servicio del Patronato sigue siendo deficitario, pero «se quiere continuar ofreciendo un servicio de calidad pese a que los gastos no lleguen a cubrirse».

Por último, el Ayuntamiento aplicará bonificaciones a las personas que incorporen medidas de eficiencia energética en las obras de sus viviendas, cuya cuantía variará según la clasificación energética obtenida.

Las ordenanzas fiscales para 2026 contaron con el apoyo de la oposición. El PNV justificó su voto favorable reclamando «un seguimiento continuo de las tasas deportivas y mantener al menos un 65 % de autofinanciación» en este servicio. Además, criticó que el Ayuntamiento haya perdido un año sin avanzar en la revisión de la tasa de residuos exigida por Europa, y confió en que el estudio encargado por la Mancomunidad permita mejorar la situación en 2026.

Crédito de 2,3 millones

El gobierno municipal aprobó por unanimidad una modificación de crédito de 2,3 millones de euros, de los cuales 1,3 millones del remanente se destinarán a financiar las 12 viviendas protegidas que Azpeitia Berritzen construirá en Erdikale, y que serán devueltos tras su licitación.

También se informó del crédito para las inversiones previstas para 2026, entre ellas la tercera fase de las obras de Etxe-Alai (385.000 euros), la segunda fase de los trabajos en Urrestilla (300.000 euros), la ampliación de la antecubierta de las piscinas municipales y la adecuación de las paradas de autobús (132.000 euros).

Mociones

El pleno aprobó por unanimidad una moción para evitar que las instituciones respalden actos con mensajes tránsfobos.

El texto pide que el Ayuntamiento de Azpeitia no legitime ni apoye, directa o indirectamente, eventos o grupos que difundan discursos transfóbicos, especialmente aquellos que niegan la existencia de menores trans o vulneran los derechos humanos. Además, solicita evaluar si esos contenidos infringen las normas sobre igualdad y protección de la infancia, reforzar las políticas municipales basadas en el respeto y la evidencia científica, y ofrecer formación, acompañamiento y espacios seguros para menores trans y sus familias.

El mayor debate surgió a raíz de dos mociones —una del PNV y otra de EH Bildu— relacionadas con el modelo policial y el apoyo a la Ertzaintza y la Policía Local, tras los incidentes ocurridos durante las fiestas de San Ignacio el pasado agosto.

Al no alcanzarse un acuerdo entre los dos partidos, cada grupo apoyó su propio texto, resultando aprobada la moción de EH Bildu por mayoría.

La moción de EH Bildu rechaza los ataques contra representantes e instituciones, pero critica su uso político para criminalizar la protesta o la crítica social. Defiende que «cuestionar o denunciar abusos policiales no es atacar la convivencia, sino parte esencial de la democracia», y pide al Gobierno Vasco «revisar en profundidad el modelo policial, garantizando transparencia, control democrático y proporcionalidad, además de centrarse en problemas sociales de fondo como la sanidad, la vivienda o los cuidado».

Por su parte, el PNV defiende que la Ertzaintza y las policías municipales son» fundamentales para la convivencia y la seguridad ciudadana». Su moción solicita «condenar los ataques y amenazas contra agentes y cargos públicos, reconocer la labor policial y mostrar apoyo institucional a las fuerzas de seguridad». Además, reafirma que la Ertzaintza es «un símbolo del autogobierno vasco y un modelo de policía democrática y cercana».