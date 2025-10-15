Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de Bosteko eskudería, Federación y Ayuntamiento junto a los pilotos Maria Aranbarri y Iokin Agirre. E.A.

Azpeitia

Premios para los pilotos locales, novedad este año en la Subida a Urraki

Este domingo, a las 10.00, arrancará la 43 edición de la prueba puntuable para los campeonatos vasco y gipuzkoano de montaña

Eli Aizpuru

Azpeitia.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:49

Comenta

Los motores volverán a rugir este domingo en las cuestas de Urraki con la celebración de la 43 edición de la mítica Subida a Urraki organizado por Bosteko eskuderia. Si bien la prueba cuenta ya con plazas aseguradas para llevarse el campeonato, si es que no hay ningún inconveniente, la novedad de esta edición se centra en la apuesta por los pilotos locales, que lucharán por una clasificación local paralela. 60 son los inscritos en la prueba en busca del mejor crono (el récord está en manos de Joseba Iraola, con un tiempo de 2:47) en un recorrido de 6 kms. que deberán atravesar en tres ocasiones: una de entrenamientos y dos mangas oficiales.

Joseba Iraola, con su Nova NP-01, parte como máximo favorito a la victoria. Aitor Manso, por su parte, ya es matemáticamente Campeón Vasco y peleará por un puesto en el pódium con el actual campeón, el azkoitiarra Iosu Beitia y con el expelotari de Iparralde, Iñaki Jauregi. Todos ellos al mando de vehículos CM.

Entre los turismos, el favorito una vez más será el azpeitiarra Iñaki Alberdi, que volverá a sacar su Porsche 911 GT3 por las más que conocidas rampas. Markel Cestafe compite también con un llamativo Lotus Exige GT. El joven Aitor Zabaleta, por su parte, es matemáticamente Campeón Vasco en la categoría de turismos con su BMW M3 E46. La pelea por el podio será interesante, con opciones para varios pilotos como Aitzol Apalantza (BMW M3), Jon Etxeberria (Mitsubishi EVO VI), Iokin Agirre (BMW M·), Lebeiti (Renault Clio N5) o Gurutz Agirretxe (BMW 1M).

19 pilotos locales

Nada menos que 19 pilotos locales tomarán la salida y como novedad, contarán este año con un podio local alternativo. Los aspirantes son: Iñaki Alberdi, Iokin Agirre, Aratz Buldain, Iñigo Larrañaga, Eneko Alkorta, Iosu Alberdi, Josu Mate y Eneko Olaizola, de Azpeitia; Josu Beitia, Ibon Beitia, Iraitz Olariaga, Mikel Odriozola, Egoitz Lizarralde y Iosu Odriozola, de Azkoitia; Aitzol Apalantza y Gurutz Agirretxe, de Errezil; Unai Artola, de Bidania; Enaitz Etxeberria, de Urrestilla; y la única fémina, Maria Aranberri, de Nuarbe que espera «realizar una buena actuación», sin grandes pretensiones pero «con ganas e ilusión», al igual que Iokin Agirre que afronta la carrera con «con ganas» y con la preocupación del parte meteorológico que apunta lluvia, algo que «preocupa» al piloto azpeitiarra.

Verificaciones

El sábado por la tarde -a partir de las 15.00- se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y técnicas en Garoa taberna y en la Plaza de los Juzgados, respectivamente.

Cierre de carretera

El domingo, a las 09.00, se cortará la carretera aunque «podrá adelantarse la hora de corte si las condiciones así lo requieren», avisa la organización.

La manga de entrenamiento comenzará a las 10.00, seguida de las dos mangas oficiales. Se ruega al público que «esté situado correctamente y evitando aglomeraciones media antes del comienzo». Desde la organización piden «hacer caso de los comisarios» y «no colocarse en zonas peligrosas».

Podrán seguir los tiempos en la web www.fotomotor.es.

