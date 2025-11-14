El PNV critica a la alcaldesa por autorizar una charla del Gaztetxe en la Azoka Plaza

E. A. Azpeitia. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

El PNV ha criticado duramente al Ayuntamiento por ceder el local de la Azoka Plaza a Urola Erdiko Gazte Asanblada para impartir la charla titulada 'Zergaitik ACAB (polizia guztiak bastardoak dira)?' Según los jeltzales, aunque el espacio municipal está destinado al uso de la ciudadanía, resulta «totalmente incomprensible» que se permita a miembros del Gaztetxe , «en su mayoría vinculados a GKS», señalan— organizar una actividad de este tipo «teniendo en cuenta sus antecedentes en Azpeitia».

EAJ recuerda episodios anteriores en los que jóvenes agredieron a agentes de la Policía Municipal y considera «inaceptable» que, tras aquellos hechos, el consistorio ceda locales públicos «para que continúen justificando actuaciones de ese estilo». Permitir esta conferencia supone «adentrarse en una peligrosa espiral de legitimación de la violencia», dicen. Los jeltzales reprochan al equipo de gobierno que actúe «como si no hubiera pasado nada», y cuestionan la coherencia del compromiso municipal con la convivencia. «Hace poco, el Ayuntamiento de Azpeitia reafirmó su apuesta por la convivencia y aseguró que no daría pasos atrás ante acciones que buscan romperla. ¿Dónde ha quedado ese compromiso?», preguntan.

Respuesta del consistorio

El Ayuntamiento por su parte, ha aclarado que dicho local no es municipal, sino que pertenece a la Mancomunidad de Urola Erdia. «En 2019, los miembros de la mancomunidad aprobaron por unanimidad las condiciones de uso de esa sala. El espacio se cede a todos los colectivos que cumplen dichas condiciones, ya que está destinado al uso de la ciudadanía», ha remitido.

El consistorio señala que es la mancomunidad la encargada de tramitar las autorizaciones. No obstante, como entidad con representación en ella, el Ayuntamiento de Azpeitia considera que «criticar el modelo policial no es un motivo suficiente para negar el uso de un local público».

El Ayuntamiento subraya que «las autorizaciones de uso de espacios públicos no pueden basarse en criterios subjetivos, como la sintonía o el desacuerdo político».