El plazo de inscripción para las Becas Global Training 2025 finaliza el 12 de septiembre

AzpeitiaEl plazo de inscripción para las Becas Global Training 2025 finaliza el 12 de septiembre
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54
Ya está abierta la inscripción para las Becas Global Training 2025. «Una oportunidad para ampliar tus oportunidades profesionales y vivir una enriquecedora experiencia internacional, ... con un salario de 1.635 euros al mes (brutos)», han explicado desde Iraurgi Berritzen.
Los requisitos para optar a la beca son los siguientes: tener menos de 30 años, titulación universitaria y formación profesional de grado superior y el Nivel B2 de inglés (prueba disponible).
Las Becas Global Training ofrecen una amplia variedad de destinos y sectores para que pueda encontrar la oportunidad que mejor se adapte a sus intereses y aspiraciones profesionales.
Plazo de inscripción finaliza el 12 de septiembre. Las personas interesadas pueden apuntarse a través del siguiente enlace: https://garapen.eus/becas-global-training-2025/index.php
Quien desee recibir más información sobre la beca poder realizar su consulta llamando al número de teléfono 688.873589 (preguntar por Sandra).
