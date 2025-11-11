Un número de lotería solidario con la Residencia San Martin en la droguería Valverde

E. A. Azpeitia. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Urko Valverde, de la droguería Valverde, vuelve a poner en marcha un año más una iniciativa solidaria con las personas mayores y que plasma en la residencia San Martín. El responsable de la administración de lotería de Goiko Kale ha encontrado la forma de aunar su trabajo como lotero con la solidaridad dando un «doble valor» a la lotería de Navidad que acostumbra a repartir en su comercio. Así, el décimo de Lotería de Navidad con número 30.939 cederá el 25% de su comisión para las actividades que se organicen en la residencia San Martín.

De esta forma, todos aquellos que compren este número donarán una pequeña cantidad de dinero a alegrar el día a día de los ancianos/as de la residencia local y colaborar en los actos que organicen además de «dar visibilidad al gran trabajo que realizan» todas las personas que trabajan en torno a la residencia.

El décimo con el número 30.939 se puede adquirir en cualquier administración de lotería, pero para que pueda repercutir a favor de la residencia de Azpeitia tiene que ser comprado en la droguería de Goiko kale o a través de la web valverdeloteria.es.