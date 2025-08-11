Nueva oportunidad para participar en la visita guiada 'Loiola: Basilica y Casa Natal de San Ignacio'

S.U. azpeitia. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

Urola Turismoa ofrece de nuevo la opción de participar en la visita guiada 'Loiola: Basilica y Casa Natal de San Ignacio', en una propuesta que si bien está pensada para los visitantes que se acerquen hasta nuestra comarca, también es una buena opción para quienes se queden estos días en Azpeitia ya que seguro podrán descubrir informaciones nuevas del que está considerado como uno de los complejos monumentales más importantes del territorio.

Urola Turismoa ha organizado dos salidas para mañana, día 13, y el jueves, día 14. La visita de mañana, miércoles, se realizará en euskera, mientras que la del jueves será en castellano. Ambas salidas comenzarán a las 12.00 horas frente a la oficina de turismo y la actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media. El precio de la entrada a la casa natal de San Ignacio será de 4 euros (3 euros para las personas jubiladas).

Inscripciones y más información: 699.759429, i-loiola@urolaturismoa.eus, 943.151878, urolaturismoa.eus o en las redes sociales de Urola Turismo.

Más propuestas