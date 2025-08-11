Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La visita permite disfrutar de uno de nuestros tesoros. UROLA TURISMOA

Azpeitia

Nueva oportunidad para participar en la visita guiada 'Loiola: Basilica y Casa Natal de San Ignacio'

Organizada por Urola Turismoa, tendrán lugar mañana y el jueves con salida a las 12.00 horas frente a la oficina de turismo

S.U.

azpeitia.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45

Urola Turismoa ofrece de nuevo la opción de participar en la visita guiada 'Loiola: Basilica y Casa Natal de San Ignacio', en una propuesta que si bien está pensada para los visitantes que se acerquen hasta nuestra comarca, también es una buena opción para quienes se queden estos días en Azpeitia ya que seguro podrán descubrir informaciones nuevas del que está considerado como uno de los complejos monumentales más importantes del territorio.

Urola Turismoa ha organizado dos salidas para mañana, día 13, y el jueves, día 14. La visita de mañana, miércoles, se realizará en euskera, mientras que la del jueves será en castellano. Ambas salidas comenzarán a las 12.00 horas frente a la oficina de turismo y la actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media. El precio de la entrada a la casa natal de San Ignacio será de 4 euros (3 euros para las personas jubiladas).

Inscripciones y más información: 699.759429, i-loiola@urolaturismoa.eus, 943.151878, urolaturismoa.eus o en las redes sociales de Urola Turismo.

Más propuestas

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  4. 4

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42Âº
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    Alcaldes que eligen su propio camino
  9. 9

    Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia
  10. 10 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueva oportunidad para participar en la visita guiada 'Loiola: Basilica y Casa Natal de San Ignacio'

Nueva oportunidad para participar en la visita guiada &#039;Loiola: Basilica y Casa Natal de San Ignacio&#039;