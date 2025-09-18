Julian Barrenetxea abesbatza prepara un concierto barroco «diferente»

Eli Aizpuru Azpeitia Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:08 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

Julian Barrenetxea Abesbatza se encuentra inmersa en un proyecto ilusionante que quieren compartir con los azpeitiarras el próximo día 27 en el auditorio Soreasu, a partir de las 20.15. Traerán a Azpeitia un concierto de música barroca con la colabotación de varias corales como Urmaiz abesbatza, de Ormaiztegi; Kantaka, de Lazkao, Aita Donostia y un selecto grupo de músicos de Sine Nomine Orkesta junto a reconocidos solistas con la intención de ofrecer un espectáculo «diferente». Así lo han asegurado este jueves, en la presentación llevada a cabo en Basazabal jauregia con la presencia de Miren Urkizu y Javier Alberdi, componente y director, respectivamente, de Julian Barrenetxea abesbatza y de la concejala de Cultura, Leire Sarasua.

Será un repertorio «especial», señaló Urkizu, «distinto y a la vez, desconocido» que acercará al espectador a una «música diferente», refiriéndose al repertorio de música barroca que ha escogido y del que dio cuenta detenidamente el director Javier Alberdi.

El concierto se estrenó en Lazkao a finales de año con un gran éxito, por lo que han querido traerlo a Azpeitia.

Un grupo de aproximadamente 25 músicos compondrán la agrupación junto a cerca de 80 cantores más cuatro solistas en un recital que se compondrá de dos partes. La primera se completará con obras de Juan Sebastian Bach y la segunda, de Marc Antoine Charpentier para completar «una idea general de lo que fue la música barroca en Europa, tanto en Alemania como en Francia», explica Alberdi. Además, se trata de una música «muy fácil de escuchar, que no requiere ser un entendido. Es una forma de acercar este tipo de música a la provincia. Una labor que tenemos que hacer los músicos para que la música clásica llegue a diferentes espacios y no se quede sólo en la élite musical».

Por su parte la edil Leire Sarasua alabó el trabajo y el esfuerzo realizado por los miembros de Julian Barrenetxea abesbatza y animó a los vecinos a participar en la cita.

El concierto se compondrá de dos partes. En la primera, la orquesta, corales y solistas interpretarán piezas de Bach y en la segunda, será el turno del repertorio de Marc Antoine Charpentier. La soprano Ana Otxoa Pando y Leticia Vergara actuarán junto al tenor Iñigo Vilas y Jose Javier Etxeberria (bajo). Como colofón al repertorio barroco, interpretarán una obra de Händel.

La cita arrancará a las 20.15 en el auditorio Soreasu y contará con un precio simbólico de 5 euros. Las personas interesadas podrán adquirir la entrada con antelación a través de la web kulturaz.eus.

Tal y como explicaron los componentes de Julian Barrenetxea abesbatza, la agrupación está enfrascada también en otro proyecto en el que pretende unir a los diferentes músicos locales en una grabación y del que darán cuenta en un breve espacio de tiempo.

Julian Barrenetxea abesbatza cuenta en la actualidad con 15 voces.