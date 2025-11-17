Los jubilados y pensionistas de Azpeitia refuerzan su movilización con una nueva concentración y pancarta actualizada

Eli Aizpuru Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

Los jubilados y pensionistas de Azpeitia han vuelto a salir este lunes a la calle para reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos sociales y laborales que llevan años reivindicando. En esta ocasión, las concentraciones celebradas simultáneamente en distintos municipios han contado con una novedad significativa: la presentación de una nueva pancarta en la que se muestran las firmas recogidas en cada localidad -en Azpeitia han sido 1.192 -en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por el movimiento.

Este gesto simbólico ha servido no solo para visibilizar el respaldo social alcanzado, sino también para denunciar la decisión reciente de EAJ-PNV y PSE-EE de no tramitar la ILP en el Parlamento Vasco. Según el colectivo de pensionistas, esta negativa institucional no supone, ni mucho menos, el fin de su iniciativa ni de su lucha. «El PNV y el PSE decidieron no tramitar la Iniciativa Legislativa Popular, pero nosotros no cancelaremos la iniciativa popular. Hemos hecho un gran esfuerzo y debemos resistir», afirmaron durante la concentración, destacando que las miles de firmas reunidas suponen un mandato ciudadano que no puede ser ignorado.

El movimiento de pensionistas de Azpeitia —integrado en una red más amplia de colectivos de todo Euskadi— mantiene su reivindicación de pensiones dignas, la revalorización conforme al IPC real, y un sistema público sólido y justo que garantice derechos presentes y futuros. La participación sostenida en las concentraciones semanales demuestra, según sus portavoces, que el apoyo social sigue creciendo y que la ciudadanía reconoce la legitimidad de sus demandas.

Con la nueva pancarta como emblema del trabajo realizado y del compromiso colectivo, los pensionistas han asegurado que continuarán organizando actos, difundiendo información y presionando a las instituciones para que la ILP y sus reivindicaciones vuelvan al debate político.