El río Urola cruza Azpeitia de extremo a extremo. E.A.
Azpeitia

El interés por la situación del río Urola lleva al Ayuntamiento a organizar una charla

La cita será este miércoles a las 18.30 en la primera planta de la Azoka Plaza y varios expertos analizarán el estado del río desde diferentes puntos de vista

Eli Aizpuru

Azpeitia

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El Urola cruza Azpeitia de un extremo a otro y está estrechamente ligado en el día a día de los azpeitiarras. En los últimos años, ... su aspecto ha experimentado una notable evolución que la propia ciudadanía ha podido observar con el paso del tiempo. El agua baja ahora más clara que en el pasado y la vegetación de las orillas ha ido colonizando nuevos espacios, hasta configurar un auténtico corredor ecológico. No obstante, junto a estos avances han surgido también inquietudes, especialmente las vinculadas al riesgo de posibles inundaciones.

