El interés por la situación del río Urola lleva al Ayuntamiento a organizar una charla
La cita será este miércoles a las 18.30 en la primera planta de la Azoka Plaza y varios expertos analizarán el estado del río desde diferentes puntos de vista
Azpeitia
Martes, 18 de noviembre 2025, 20:04
El Urola cruza Azpeitia de un extremo a otro y está estrechamente ligado en el día a día de los azpeitiarras. En los últimos años, ... su aspecto ha experimentado una notable evolución que la propia ciudadanía ha podido observar con el paso del tiempo. El agua baja ahora más clara que en el pasado y la vegetación de las orillas ha ido colonizando nuevos espacios, hasta configurar un auténtico corredor ecológico. No obstante, junto a estos avances han surgido también inquietudes, especialmente las vinculadas al riesgo de posibles inundaciones.
El Ayuntamiento de Azpeitia es consciente del interés que despierta entre la ciudadanía el estado del río Urola y, para hablar sobre ello, ha organizado una charla. Será hoy miércoles, 19 de noviembre, a las 18:30, en una de las salas de la Azoka Plaza, en la primera planta.
Varios expertos participarán en la cita y hablarán del tema desde diferentes perspectivas. Conformarán la mesa Iñigo Citores, miembro de la agencia Ura; Mikel Sarriegi, integrante de la consultora medioambiental Basoinsa; Aitor Larrañaga, profesor de la UPV/EHU; y Joanes Amenabar, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Azpeitia.
Entre otros temas, tratarán los siguientes: La influencia de la vegetación de la ribera en el caudal del río; Las conclusiones del estudio realizado sobre el río Urola; Las intervenciones recientes y las que están previstas realizar.
Para finalizar, las personas que se acerquen a la charla podrán realizar preguntas a los invitados.
