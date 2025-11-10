Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Homenajeados junto a representantes municipales y de Baigera posan con sus makillas tras el homenaje recibido. E.A.

Azpeitia

Homenaje a los vecinos y vecinas de 90 años como colofón a la Semana del Jubilado

Un total de 19 personas de las 35 homenajeadas se acercaron el domingo a la comida celebrada en la Azoka Plaza

Eli Aizpuru

Azpeitia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

La Semana del Jubilado finalizó el domingo por todo lo alto. Un total de 150 personas se dieron cita en la comida organizada por ... Baigera y el Ayuntamiento de Azpeitia, con el objetivo de homenajear a todos aquellos vecinos y vecinas que cumplen en 2025 su 90º aniversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Homenaje a los vecinos y vecinas de 90 años como colofón a la Semana del Jubilado

Homenaje a los vecinos y vecinas de 90 años como colofón a la Semana del Jubilado