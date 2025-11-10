Homenaje a los vecinos y vecinas de 90 años como colofón a la Semana del Jubilado

La Semana del Jubilado finalizó el domingo por todo lo alto. Un total de 150 personas se dieron cita en la comida organizada por ... Baigera y el Ayuntamiento de Azpeitia, con el objetivo de homenajear a todos aquellos vecinos y vecinas que cumplen en 2025 su 90º aniversario.

Además de familiares y socios y socias de Baigera, la celebración contó también con la presencia de representantes municipales tanto de EH Bildu como del PNV. En total, 35 personas recibirán las makillas. De estas, 19 acudieron el domingo a la Azoka Plaza para pasar un gran día junto a sus familiares.

Los homenajeados presentes en la comida recibieron la makilla y el diploma de manos de la alcaldesa, Nagore Alkorta, y de Patxi Altzibar, en representación del Hogar del Jubilado.

Estas fueron las personas homenajeadas: Manuel Etxeberria Epelde, Ramón Urrestilla Garín, Itziar Olarte Lasa, José María Beristain Urkiri, Miren Odria Barrenetxea, Bernardo Leandro Calle, Ángel Larrañaga Altuna, Ignacio Etxaniz Epelde, María Dolores Egiguren Odria, Arantxa Labaka Uranga, Miguel Letamendia Goenaga, Eskarne Urbieta Arruti, Nemesio Iriarte Iriarte, Pedro Aranberri Alguta, Milagros Elorza Iraola, David Martínez Martínez, Josefa Aranberri Agirre, Ignacia Lopetegi Urrestilla y Jesusa Ibarbia Ezama.

Finaliza así toda una semana festiva plagada de actividades, donde los socios y socias de Baigera han podido disfrutar de excursiones, chocolatadas, conferencias y espectáculos.