El entrenador David Rodriguez abrirá la XV Feria de la Cerveza este viernes Organizado por Iraurgi Saskibaloia la Azoka Plaza acogerá el evento durante cuatro días, el 24 y 25 de esta semana y el 31 y 1 de la que viene

Eli Aizpuru Azpeitia. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Iraurgi Saskibaloia volverá a reunir este año a la ciudadanía en torno a la Feria de la Cerveza, que organiza por decimoquinta vez. El club revivirá el ambiente festivo al margen de las canchas, reuniendo a un sinfín de padres y madres, a los jugadores y jugadoras, así como a todas aquellas personas que se animen a acercarse durante estos días a la Feria.

Las puertas estarán abiertas a partir de este viernes, día 24, y durante el sábado 25; y volverán a abrir el 31 y el 1 de noviembre. La ubicación, como de costumbre, será la Azoka Plaza.

Urriak 24, ostirala

18 00. Kanpoko barraren irekiera/pintxo-potea.

20 00 . Iturrien irekiera

20 00. Afariak.

23 00. 80. hamarkadako musika.

02 00. Itxiera ordua.

Urriak 25, larunbata

13 00. Kanpoko barraren irekiera.

14 00. Bazkariak.

14 00-20:00. Garagardoak 2X1.

20 00. Afariak.

23 00. DJ Kanpax.

02 00. Itxiera ordua.

Urriak 31, ostirala

18 00. Kanpoko barraren irekiera/ pintxo-potea.

20 00. Afariak.

22 30. Izer eta Alabier.

02 00. Itxiera ordua.

Azaroak 1

13 00. Kanpoko barraren irekiera.

14 00-17:00. Bazkariak.

14 00-20:00. Garagardoak 2X1.

20 00. Afariak.

23 00. DJ Maikiño.

02 00. Itxiera ordua.

Siguiendo la tradición, para el acto de apertura Iraurgi Saskibaloia ha escogido a una personalidad importante tanto en el club como en la localidad, a la que dedicarán un pequeño homenaje. En esta ocasión, el protagonista será David Rodríguez. El donostiarra ha sido entrenador en el club durante 20 años y será el encargado este año de abrir la Feria.

La Feria arrancará este viernes, a las 20.00 —la barra exterior se pondrá en funcionamiento a las 18.00—, y la hora de cierre, durante los cuatro días, será a las dos de la madrugada. Contará con música, tanto de DJs como en directo. Así, la música de los 80 amenizará el primer día de apertura; el 25 contará con DJ Kanpax; Izer eta Alabier alegrarán la velada del 31, mientras que DJ Maikiño será el protagonista del último día, el 1 de noviembre.

Catorce tipos de cerveza

Durante cuatro días y a lo largo de los dos próximos fines de semana, la Feria se convertirá en un punto de encuentro para cientos de vecinas y vecinos que podrán disfrutar del ocio, con degustación de catorce tipos de cerveza diferentes (también podrán contar con kalimotxo), así como cenas donde, como novedad, y junto al codillo, el pollo o las salchichas —platos también de otras ediciones—, se incorporarán las hamburguesas.

Además, los sábados, de 14.00 a 21.00, ofrecerán dos cervezas al precio de una.

Comidas, el día 1

Si bien la Feria se caracteriza por las cenas que se ofrecen en la Azoka Plaza, en esta edición también habrá comidas. El próximo día 1 de noviembre, sábado, a partir de las 14.00 horas, quienes se acerquen al recinto podrán disfrutar de comidas previa reserva (los días 22, 23, 29 y 30, de 16.00 a 19.00).

Tal y como ha especificado la organización, al realizar las reservas deberán abonar 20 euros, que podrán canjear luego a modo de consumición.

Más de doscientos voluntarios

Más de doscientos voluntarios y voluntarias —padres, madres, jugadores y miembros del club— colaborarán en la organización del evento con el objetivo de que, un año más, tanto los aficionados como la ciudadanía en general reconozcan en el Iraurgi un club comprometido que va más allá del baloncesto.