Ekoetxea Azpeitia organiza una visita al molino de Igara para este domingo

Este domingo, día 17, Ekoetxea Azpeitia ofrece una visita guiada gratuita al histórico molino de Igara, uno de los pocos molinos hidráulicos en funcionamiento ... del territorio.

Habrá dos sesiones, a las 11.00 y a las 12.00, donde las y los visitantes podrán conocer cómo comenzó el uso del agua en los molinos del siglo XVIII. «Déjate cautivar por la atmósfera histórica mientras exploras los rincones de un molino, que respira el aroma de siglos de historia y trabajo artesanal», invitan desde Ekoetxea.

En tiempos pasados, el agua era un recurso vital para moler el grano en grandes cantidades, convirtiéndose en el motor de la producción agrícola y, por lo tanto, en el sustento de comunidades enteras. Sin embargo, esta dependencia del agua recuerda la importancia de cuidarla y no malgastarla. Por lo tanto, al aprender sobre el funcionamiento de los molinos, también se reflexionará sobre la conexión entre el ser humano y la naturaleza. «Los molinos no solo representan avances tecnológicos de su tiempo, sino que también nos enseñan sobre la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente».

Esta herencia cultural invita a pensar en el impacto que las acciones del ser humano tienen sobre el entorno y la necesidad de dejar una huella positiva en el mundo.

La visita durará una hora, será bilingüe y gratuita. Las personas interesadas deberán apuntarse previamente a través de la web ekoetxea.eus, seleccionando la hora en la que quiere realizar la actividad.