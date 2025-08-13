Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El molino de Igara, uno de los pocos molinos hidráulicos en funcionamiento del territorio. EKOETXEA

Azpeitia

Ekoetxea Azpeitia organiza una visita al molino de Igara para este domingo

Se ofrecerán dos sesiones: la primera será a las 11.00 y a las 12.00. La actividad será gratuita, pero será necesario inscribirse previamente

Sara Utrera

Sara Utrera

Azpeitia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:24

Este domingo, día 17, Ekoetxea Azpeitia ofrece una visita guiada gratuita al histórico molino de Igara, uno de los pocos molinos hidráulicos en funcionamiento ... del territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  6. 6 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  7. 7 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  8. 8

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  9. 9 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  10. 10 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ekoetxea Azpeitia organiza una visita al molino de Igara para este domingo

Ekoetxea Azpeitia organiza una visita al molino de Igara para este domingo