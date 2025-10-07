Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Equipo femenino del Lagun Onak. LAGUN ONAK F.T.

Azpeitia

Doble derrota para los equipos del Lagun Onak esta última jornada

Las de División de Honor Regional perdieron en casa contra el Tolosa (1-3) mientras que los de Tercera cayeron frente al San Ignacio (0-1)

Eli Aizpuru

Azpeitia

Martes, 7 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Fin de semana complicado para los equipos del Lagun Onak, ya que tanto el conjunto femenino como el masculino cayeron derrotados en sus respectivos ... compromisos ligueros. Las chicas jugaron en casa, mientras que el equipo de Tercera lo hizo a domicilio, en Vitoria, frente al San Ignacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Doble derrota para los equipos del Lagun Onak esta última jornada

Doble derrota para los equipos del Lagun Onak esta última jornada