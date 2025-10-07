Doble derrota para los equipos del Lagun Onak esta última jornada

Fin de semana complicado para los equipos del Lagun Onak, ya que tanto el conjunto femenino como el masculino cayeron derrotados en sus respectivos ... compromisos ligueros. Las chicas jugaron en casa, mientras que el equipo de Tercera lo hizo a domicilio, en Vitoria, frente al San Ignacio.

El Lagun Onak femenino comenzó con el marcador en contra muy pronto, encajando un gol en el minuto 3 tras un saque de esquina. A pesar de verse por detrás durante casi toda la primera mitad, las de Azpeitia no bajaron los brazos y lograron empatar justo antes del descanso gracias a un gran lanzamiento de falta de Lorea Rueda en el minuto 41.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto visitante volvió a adelantarse en el 48', y aunque las locales trataron de reaccionar y tuvieron algunas ocasiones, no lograron materializarlas. En el minuto 69, las rivales aprovecharon otra jugada a balón parado para anotar el tercero. Las del Lagun Onak siguieron atacando hasta el final, pero el marcador ya no se movió. La próxima jornada jugarán a domicilio, en Bergara.

Los chicos, por su parte, mostraron un buen juego pero sin resultado. El equipo masculino perdió por la mínima (1-0) en el campo de Los Astrónomos, frente al San Ignacio. Fue un partido muy disputado, con un rival duro y un arbitraje permisivo que benefició a los locales, sancionados con hasta siete tarjetas amarillas.

El Lagun Onak mostró dominio en amplias fases del encuentro, especialmente en el centro del campo y por la banda derecha, generando numerosas llegadas y ocasiones claras. Sin embargo, el gol se resistió. En el minuto 73, tras dos córners consecutivos, una jugada confusa en el área terminó con el balón dentro de la portería defendida por Bastida, en la única llegada clara del San Ignacio en todo el encuentro.

Los azpeitiarras lo intentaron hasta el final, con disparos lejanos y una ocasión clarísima de Imanol Alberdi a pase de Jon Sánchez, además de un posible penalti sobre Jagoba Erdozia en el tramo final que el árbitro no señaló.

A pesar del resultado, el Lagun Onak dejó buenas sensaciones y sigue mostrando una línea de juego sólida. La próxima jornada recibirán en casa al líder, el Portugalete.