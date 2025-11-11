Arrancan las celebraciones festivas en la residencia San Martín

La alcaldesa Nagore Alkorta dio entrada a la programación el mismo Día de San Martín saludando a los residentes.

Eli Aizpuru Azpeitia. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Las celebraciones de San Martín ya han comenzado en la residencia de mayores San Martín, donde durante estos días se desarrollará un variado programa festivo cargado de actividades culturales, musicales y de convivencia dirigidas a residentes, familias y voluntariado.

La jornada inaugural tuvo lugar ayer, 11 de noviembre, Día de San Martín, y contó con la presencia de la alcaldesa y varios representantes municipales, quienes quisieron acompañar a los residentes en este inicio de programa.

El día comenzó con la misa mayor, seguida del tradicional txupinazo, que marcó el inicio oficial de la semana. Por la tarde, los asistentes disfrutaron de una actuación de Death Coffee Lory Tohmson.

Las actividades continuarán hasta este sábado, 15 de noviembre, con una gran variedad de propuestas. Hoy, miércoles, contarán con la visita de la Cruz Roja y una sesión de terapia musical a cargo de alumnos de Juan Antxieta Musika Eskola, a las 11.00 horas. Por la tarde, a partir de las 16.00, servirán chocolate con churros y podrán disfrutar de un bingo especial amenizado por voluntarios, a las 17.00.

El jueves día 13, recibirán la visita de Xabier Eguzkitze que alegrará la mañana a los residentes con sus bertsos, a partir de las 11.00.

Para el jueves tienen prevista una sesión didáctica del proyecto Euskal Herria a cargo de alumnos de Iraurgi Ikastetxea, a las 11.00 horas, con el propósito de reforzar los lazos intergeneracionales.

El cierre de la programación festiva tendrá lugar el sábado 15 de noviembre con la celebración del Día de las Familias. Ofrecerán un lunch a las 11.30 para todas aquellas personas que se acerquen a visitar a sus familiares, residentes en San Martín. La manaña estará amenizada por los trikitilaris locales Unai eta Imuntzo.