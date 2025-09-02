Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iglesia de Madariaga durante una ceremonia. UDALA

Azkoitia

Vuelven las misas de los domingos a las iglesias de los barrios

La Parroquia ha anunciado el horario de las misas de las iglesias de Urrategi, Martirieta y Madariaga

S.U.

AZKOITIA.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15

Con el inicio de septiembre, las misas han vuelto a los barrios de Azkoitia.

Las ceremonias serán los domingos, y estos serán los horarios en las que se oficiarán en las iglesias de Urrategi, Martirieta y Madariaga.

En Urrategi: el primer domingo de cada mes se oficiará la misa; el segundo domingo, la Celebración de la Palabra; y el tercero, misa. Las tres serán a las 10.00 horas. En Martirieta: El primer domingo será la celebración de la palabra; el segundo, misa; y el tercero, celebración de la palabra. Las tres se oficiarán a las 10.00 horas. Por otro lado, la misa en la iglesia de Madariaga se oficiará el último domingo de cada mes a las 11.30 horas.

