Vuelven las misas de los domingos a las iglesias de los barrios

AzkoitiaVuelven las misas de los domingos a las iglesias de los barrios
La Parroquia ha anunciado el horario de las misas de las iglesias de Urrategi, Martirieta y Madariaga
S.U.
AZKOITIA.
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15
Con el inicio de septiembre, las misas han vuelto a los barrios de Azkoitia.
Las ceremonias serán los domingos, y estos serán los horarios en las que se oficiarán en las iglesias de Urrategi, Martirieta y Madariaga.
En Urrategi: el primer domingo de cada mes se oficiará la misa; el segundo domingo, la Celebración de la Palabra; y el tercero, misa. Las tres serán a las 10.00 horas. En Martirieta: El primer domingo será la celebración de la palabra; el segundo, misa; y el tercero, celebración de la palabra. Las tres se oficiarán a las 10.00 horas. Por otro lado, la misa en la iglesia de Madariaga se oficiará el último domingo de cada mes a las 11.30 horas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.