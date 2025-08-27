Vuelta a los horarios habituales tras el cierre vacacional

Agosto llega a su fin y con el inicio del mes de septiembre, diversas asociaciones y servicio municipales recuperan los horarios habituales invitando a ... retomar las rutinas habituales.

El club de jubilados Plaza Ondo de Azkoitia es uno de ellos. De hecho, ya ha dado a conocer los cursos que ofrecerá el próximo curso, y los seis talleres siguientes completarán el programa de la nueva temporada que comenzará en octubre: pintura, arreglo de ropa y macramé, bailes de salón, punto de cruz, yoga y canto. A ellos se sumarán los paseos por nuestros alrededores y las sesiones de bingo.

El taller de pintura se impartirá los martes y jueves de 17.00 a 19.00 horas; el curso de reparación de ropa y macramé se impartirá los lunes de 10.30 a 12.00 horas; los bailes de salón albergarán el hogar del jubilado los martes de 17.00 a 18.00 y de 18.15 a 19.15 horas; el cursillo del punto de cruz se impartirá los martes y viernes de 16.00 a 18.00 horas; el yoga, los lunes y miércoles de 15.30 a 16.30 y los martes de 15.00 a 16.00 y los viernes de 09.30 a 10.30 horas; y el que quiera formarse en canto podrá hacerlo los lunes a las 17.00 horas. Las personas interesadas en participar en todos estos cursos podrán inscribirse a partir del 2 de septiembre, abonando una cuota anual de 35 euros.

Por otro lado, los paseos por Gure Inguru se realizarán los terceros martes de mes, a las 10.00 horas en el atrio de la iglesia; y todos los jueves jugarán al bingo, a las 16.30 horas.

Quien desee realizar alguna gestión vinculada a la asociación, tendrá abierta la oficina de Plaza Postas a partir de la próxima semana, los martes, miércoles y jueves, de 11.30 a 12.00 horas.

La biblioteca reabre el lunes

La biblioteca Aizkibel recuperará su horario habitual a partir del próximo lunes. En verano la biblioteca suele tener un horario diferente, concretamente en julio y agosto se abre en un horario especial. El lunes, sin embargo, se abrirá en el horario habitual del resto del año.

La biblioteca estará abierta de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, de 09.00 a 13.00 horas, y de 16.00 a 20.00 horas. Los fines de semana, Aizkibel abrirá solo los sábados, de 10.00 a 13.00 horas.

La biblioteca local ofrece servicios de consulta, reprografía, hemeroteca, wifi, préstamo, Internet y acceso a bases de datos, entre otros. Quienes deseen más información sobre los servicios de la biblioteca deberán llamar al número de teléfono 943-85 08 98 o escribir a liburutegia@azkoitia.eus.

El punto de encuentro

Elkargunea ya ha abierto sus puertas con normalidad. Tanto los días laborables como los fines de semana se abrirán en el horario habitual de lunes a viernes, de 07.00 a 21.00 horas, los sábados de 09.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 09.00 a 14.00 horas.

La reapertura se ha realizado tras haber permanecido cerrado durante las vacaciones, periodo que han aprovechado para realizar labores de mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Sin embargo, con estos trabajos,

Las pistas de tenis de Txerloia

Ya están abiertas las pistas de tenis de Txerloia. Tras haber permanecido cerradas desde el pasado día 11, las pistas abren ya en su horario habitual. Quien necesita hacer una reserva puede hacerlo a través de su número de whatsapp 669.621802. Más información en txtenis.eus o txtenis@gmail.com.