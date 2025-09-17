Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Clases de cocina intercultural llevadas a cabo esta misma semana con motivo de la fiesta del domingo. UDALA

Azkoitia

Solidaridad y diversidad irán de la mano en Azkoitia este domingo

La localidad ofrecerá una mirada al mundo a través de la Feria Garapenean Bidelagun y una fiesta intercultural que unirá música, gastronomía y baile

Eli Aizpuru

Azkoitia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

Este domingo, 21 de septiembre, Herriko plaza será escenario de una jornada dedicada a la convivencia, la cooperación y la diversidad cultural. A partir ... de las 11.00 horas, Azkoitia acogerá una doble cita: la Fiesta Intercultural y la Feria Garapenean Bidelagun, dos iniciativas que invitan a mirar el mundo desde la empatía, la solidaridad y la reflexión.

