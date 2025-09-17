Solidaridad y diversidad irán de la mano en Azkoitia este domingo

Este domingo, 21 de septiembre, Herriko plaza será escenario de una jornada dedicada a la convivencia, la cooperación y la diversidad cultural. A partir ... de las 11.00 horas, Azkoitia acogerá una doble cita: la Fiesta Intercultural y la Feria Garapenean Bidelagun, dos iniciativas que invitan a mirar el mundo desde la empatía, la solidaridad y la reflexión.

Garapenean Bidelagun reunirá a diez Organizaciones No Gubernamentales con las que colabora el Ayuntamiento de Azkoitia: Darahli Elkartea, Lumaltik Herriak, Munduko Begiak, Mundu Solidarioa Helburu, Salvamento Marítimo Humanitario-SMH, Azkoitiko Misio Taldea-Mali Elkartasuna, Acoes, Gazteak eta Garapena, Salvador Elkartasuna y Behar Bidasoa. Cada una contará con un stand informativo en Herriko plaza de 11.00 a 14.00 horas.

La concejala de Servicios Sociales, Sonia Vázquez, subrayaque el objetivo es «poner en valor la labor del voluntariado y generar un espacio de sensibilización sobre las realidades que se viven en distintas partes del mundo», añadiendo que el Ayuntamiento y la ciudadanía «deben reconocer y agradecer su trabajo».

Esta feria, que se celebra desde 2013, coincidirá un año más con la Fiesta Intercultural, creada en 2022 tras la buena acogida de su primera edición. La cita busca fomentar la participación de las personas migrantes y estrechar lazos entre vecinos a través de la gastronomía, la música y el baile. El programa incluye degustaciones de platos internacionales, juegos infantiles en la Sala de Exposiciones Portaleburu a las 12.00 horas, y actuaciones de danzas saharauis, africanas y nicaragüenses, además de música de Marruecos. La sesión musical continuará de 15.00 a 17.00 horas con la DJ 'La Hija del Nopal'.

La jornada se cerrará a las 17.00 horas en Portaleburu con la proyección del documental 'Ellas vivirán de otra manera', de Lumaltik Herriak, fruto de una investigación colectiva sobre memoria histórica feminista realizada en Euskal Herria y Mesoamérica.